Lukaku-hattrick da Belgia slo Sverige

Romelu Lukaku (t.h.) og Dodi Lukebakio sørget for belgisk drømmeåpning i EM-kvalifiseringen. Foto: Anders Wiklund / TT News Agency via AP / NTB

NTB

Romelu Lukaku scoret alle målene da Belgia fikk en kjempeåpning i EM-kvalifiseringen i fotball med 3-0-seier over Sverige på bortebane fredag.

Dermed fikk Domenico Tedesco en strålende debut som Belgia-trener. Tysk-italieneren tok over for Roberto Martínez, som ikke forlenget sin kontrakt etter et skuffende VM i fjor. Martinez trener nå det portugisiske landslaget.

Lukaku stusset først inn 1-0 like før pause, før han tidlig i 2. omgang doblet ledelsen da ballen gikk via standfoten hans og i nettet. Begge gangene hadde Dodi Lukebakio målgivende pasning. Lukebakio var svært aktiv og god for Belgia fram til han ble byttet ut etter en times spill.

Med ti minutter igjen fullbyrdet Lukaku hattricket etter å ha blitt spilt fri foran åpent mål. Spissen ble byttet ut like etterpå.

Sverige slet med å komme à jour med Belgia i banespillet og skapte ikke de største sjansene. Til slutt ble det en komfortabel kvalifiseringsåpning for Belgia og Lukaku.

– Vi spiller egentlig ikke så dårlig, det er det sykeste. Det er veldig små marginer. De scorer mål på sine sjanser og det er derfor de vinner. De er verdensklassespillere, og gir du dem ballen så scorer de, sa Dejan Kulusevski til svensk Viaplay etter tapet.

Zlatan Ibrahimovic fikk spille de siste 20 minuttene mot Belgia. Veteranspissen har nylig kommet tilbake fra en kneskade og ble som 41-åring tidenes eldste til å spille i en EM-kvalifisering i fotball.

Sverige spiller ny hjemmekamp i neste runde i kvalifiseringen mot Aserbajdsjan mandag. Belgia skal spille mot Østerrike i neste runde, men det skjer ikke før i juni.

I tillegg er Estland med i gruppen. De hadde spillefri fredag og møter Østerrike på bortebane mandag.