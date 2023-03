Kombinert: Riiber tapte spurten mot Geiger i lagsprinten i Lahti

NTB

Norges ankermann Jarl Magnus Riiber tapte for tyske Vinzenz Geiger i lagsprinten i kombinert i finske Lahti fredag. Jørgen Graabak gikk også på laget.

– Det var godt å slå ham (Riiber). Vi er to fornøyde tyskere som sikret poeng i nasjonscupen, sa Geiger til FIS etter seieren.

– Han (Geiger) er god i den situasjonen i friskøyting i høy hastighet. Jeg var god fram til svingen inn på oppløpet, men slet med å få skyvet på skiene til å sitte. Han kom sterkt på slutten, så det er ikke sikkert det hadde hjulpet om jeg hadde truffet, forklarte Riiber til Viaplay.

Jørgen Graabak (121,5 meter) og Riiber (128) startet langrennet over 2 x 7,5 kilometer tolv sekunder bak Østerrikes førstelag med Johannes Lamparter (125,5) og Stefan Rettenegger (128).

Etter den første runden på 1,5 kilometer hadde Graabak tatt inn rundt åtte sekunder. Riiber brukte kort tid på å komme à jour. Tyskland, med Julian Schmid og Vinzenz Geiger på laget, hadde også gått seg opp i gruppen sammen med Frankrike.

Graabak forsøkte å gi Riiber en liten luke ut på avslutningsetappen, men Schmid hang på som en klegg. Riiber forsøkte seg på oppløpet, men Geiger ble for sterk.

– Det er to sterke avsluttere mot slutten, og det er marginer som gjør at vi blir nummer to Vi liker det ikke, men de vinner på en god dag. Vi må bruke det som motivasjon framover, sa Graabak.

Frankrike med Laurent Muhlethaler og Matteo Baud tok tredjeplassen.

Det norske andrelaget med Andreas Skoglund (121,5) og Espen Andersen (116,5) ble nummer seks, slått med 1.36 minutter.

Riiber var for øvrig lengst i den provisoriske omgangen med sine 136 meter fredag. Han var åtte og en halv meter lenger enn nærmeste konkurrent.

Det er individuelle konkurranser i Lahti lørdag og søndag.