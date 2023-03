FA åpner sak mot Manchester United

Det ble kaotiske scener i Manchester Uniteds kvartfinale mot Fulham i FA-cupen sist helg. Her blir dommer Chris Kavanagh omringet av spillere hos begge lag etter en handssituasjon. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Manchester United risikerer også å bli straffet etter søndagens dramatiske FA-cupkvartfinale mot Fulham. Klubben anklages for manglende kontroll på spillerne.

Englands fotballforbund (FA) bekrefter i en uttalelse at det er satt i gang en disiplinærsak mot United. Der blir spillerne beskyldt for å omringe dommer Chris Kavanagh i det 71. minutt.

FA mener United som klubb feilet med å ha kontroll på sine egne. Situasjonen oppsto etter at Willian stoppet en avslutning fra Jadon Sancho med hånden og på ulovlig vis avverget Manchester Uniteds 1-1-scoring.

Hjemmelagets spillere reagerte på at Kavanagh ikke umiddelbart dømte straffe. Senere gikk han bort til VAR-skjermen, så episoden i reprise og pekte mot krittmerket. Samtidig gikk Fulham-leiren berserk og kjapt pådro gjestene seg tre røde kort.

Først ut var manager Marco Silva. Han ble utvist for å ha gått ut av egen sone og bort til kamplederen ved VAR-monitoren for å protestere. Like etter fikk målscorer Aleksandar Mitrovic marsjordre etter å ha dyttet borti Kavanagh, gått tett opp i ansiktet hans og gitt ham en verbal skyllebøtte.

Til slutt ble det rødt også til Willian for å ha reddet en United-scoring med hånden.

Fulham risikerer harde sanksjoner fra FA, og særlig Mitrovic er i kjempetrøbbel. I England blir det spekulert i at serberen kan bli utestengt i lang tid og kanskje miste hele innspurten i Premier League.

Manchester United snudde 0-1 til 3-1 med to spillere i overtall i søndagens kamp. Seieren ga semifinale mot Brighton i FA-cupen.