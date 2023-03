LO advarer etter hopptoppens skiflygings-uttalelse: Vil følge nøye med på FIS framover

NTB

FIS-toppen Sandro Pertile vil ikke ha verdenscup i skiflyging for kvinner neste sesong. LO-advokatene varsler nå at de vil ha et skarpt øye på FIS framover.

Det var i et intervju med VG tirsdag at Pertile, som er renndirektør for hopp i Det internasjonale ski og snowboardforbundet (FIS), var mer enn tydelig på at han ikke liker ideen om at kvinnenes Raw Air-avslutning i Vikersund skal få verdenscupstatus neste vinter.

Søndagens historiske kvinnerenn hadde «kun» FIS-status og var dermed ikke en del av verdenscupen. Det blir det heller ikke neste år hvis Pertile får det som han vil. Det har fått mange til å reagere, blant dem kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO varsler overfor NTB at organisasjonens advokater kommer til å følge nøye med på om FIS framover – med tanke på om forbundet opptrer i tråd med likebehandlingsregelverket.

– Ethvert forsøk på å nekte kvinnelige skihoppere å konkurrere på samme måte som menn bare fordi de er kvinner, vil være diskriminerende, sier Erlend Hanstveit og Peggy Hessen Følsvik til NTB i en felles uttalelse.

Hanstveit er leder i Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso).

Truet med søksmål

I fjor truet Niso og LO-advokatene FIS med søksmål for brudd på EUs likebehandlingsregler fordi forbundet nektet kvinner å konkurrere i skiflyging. Få dager etter snudde FIS i saken.

Opplysningene om det potensielle søksmålet ble kjent gjennom boka «Hoppsjel» om hoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Vi har ikke æren for at en av de siste mannsbastioner falt. Det er resultat av årelang kamp. Men vi føler brevet medvirket til det og er nokså sikre på at FIS ikke ønsket en rettslig prøving av diskrimineringsreglene i EU, med tilhørende negativt fokus og omdømmetap, het det i en epost fra LO-advokat Atle Sønsteli Johansen som er gjengitt i boka.

Nå brygger det altså opp til ny strid rundt statusen til hoppkvinnenes skiflygingsrenn i tiden framover. Saken skal i første omgang opp på vårmøtene til FIS.

Stemplet som en suksess

LO var hovedsponsor for landslagene i hopp i seks år fram til 2022. Engasjementet handlet i stor grad om kampen for likestilling.

– Når hoppjentene som er så synlige, fronter og kjemper for like muligheter, så er det noe som har stor symboleffekt. Noe som er større enn like muligheter i idretten. Det handler om like muligheter på alle arenaer. Gir vi like muligheter i idrett, så lærer vi barn og unge tidlig hva likestilling faktisk er, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Helgens historiske Vikersund-renn ble i etterkant stemplet som en suksess – også av renndirektør Pertile. Italieneren argumenterer imidlertid med at starten ikke var tilstrekkelig god til å ta det neste steget allerede neste vinter.

FIS-toppen mener flere renn i storbakker må til for å skape større grad av trygghet for kvinnene før man tar nye steg rundt satsingen på skiflyging.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen varslet overfor NTB søndag at Norge i alle tilfeller vil søke om at Vikersundrennet får verdenscupstatus fra 2024.