Tande skal hoppe i Planica etter skrekkfallet: – Vi får se hvordan den første heisturen blir

NTB

Daniel André Tande er fast bestemt på å gjøre sine første hopp i skiflygingsbakken i Planica etter fallet som kunne kostet ham livet. 29-åringen er spent.

Neste helg avsluttes verdenscupsesongen i hopp på sedvanlig vis med skiflyging i Planica. For to år siden endte rennene svært ille for Kongsberg-hopper Tande. Et svært dramatisk og stygt fall endte med at han ble liggende i koma.

Siden har han ikke hoppet i mammutbakken i Slovenia. Neste helg er det imidlertid dags.

– Det er planen. Jeg gleder meg. Jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal gå bra, sier 29-åringen.

Han har akkurat rundet av årets Raw Air-turnering i Vikersundbakken. Der fikk han gode svar rundt egen form. Tande føler i tillegg at han fant en måte å hoppe på som kommer til å fungere godt i Planica neste helg.

Verst for mamma

29-åringen avviser at han kjenner på frykt foran konkurransereturen til den største bakken i Slovenia.

– Nei. Ikke ennå, i hvert fall. Vi får se hvordan den første heisturen opp blir. Jeg tror ikke det skal bli noe problem, smiler Tande.

– Er du spent på den heisturen?

– Ja, selvfølgelig. Man er jo spent på det. Jeg prøvde jo i fjor, men da var det uten utstyr. Det blir noe helt annet å ta heisen opp med utstyr, sier han.

– Du har lagt det som skjedde, helt bak deg?

– Ja, absolutt. Det la jeg bak meg for snart to år siden. Det er borte fra minnet, og så må man jo bare ta det som det kommer når man først er der og se ting an. Men jeg tror ikke det skal være noe problem, sier landslagshopperen.

Han tror «Planica-comebacket» blir verst for de han har nærmest rundt seg. Som mamma Trude.

Stöckl: – Ingen problem

Landslagssjef Alexander Stöckl er ikke bekymret for å sende Tande utfor skiflygingsbakken i Slovenia. Det handler blant annet om at det er tatt grep siden det uhyggelige fallet i 2021.

– Sånn han hopper nå, er det ikke noe problem. Absolutt ikke. Han er ekstremt stabil og har endret grunnteknikken sin, hvilket jeg mener er helt avgjørende for at han er på vei mot toppen igjen. Jeg tror det går helt fint å hoppe i Planica, sier Stöckl.

– Daniel sier han er spent på å ta heisen opp igjen med utstyr for første gang?

– Det kan jeg tenke meg. Det blir ikke så enkelt for ham, men teknisk sett ser jeg ingen utfordringer med det, sier landslagssjefen.

Han mener Tande ønske om å gjøre nye hopp i Planica viser at Kongsberg-gutten fortsatt elsker skihopping.

– Blir du imponert?

– Absolutt. Den veien han tok etter det fallet og alt som skjedde, er veldig imponerende, sier Stöckl.

Har knekt en kode

Tande selv har mest av ale fokus på det sportslige og føler han har på tampen av sesongen for alvor har knekt en kode.

– Jeg har funnet enkle arbeidsoppgaver som faktisk gjør at jeg hopper bedre på ski, og da er det enklere å jobbe konstruktivt over en lengre periode, sier han – og legger til:

– Det har vært veldig mye leting gjennom sesongen og lite å holde fast ved. Ting har funket litt en dag, mens neste dag har det plutselig ikke fungert i det hele tatt. Nå blir planen for neste sesong hakket lettere. Jeg slipper å måtte lete på starten av sommeren, før jeg kan fokusere på andre ting.

29-åringen tok en sterk 10.-plass sammenlagt i Raw Air. I verdenscupen sammenlagt ligger han på 18.-plass.