Østigård holdes skarp av trening med Osimhen og Kvaradona: – Skjønner at Ståle tviler

NTB

Leo Østigård kom til landslagssamling med bare 20 serieminutter og 82 cupminutter for Napoli siden årsskiftet. Han skjønner at Ståle Solbakken er skeptisk.

– Når man ikke har spilt så mye, blir man et spørsmålstegn, og det har jeg ikke noen problemer med å skjønne, sier han til NTB.

Solbakken har sagt at han er usikker på Østigård og at han må bruke treningene til å vurdere hvor rusten midtstopperen er.

– Jeg har trent godt, og med et av de beste lagene i verden, så får vi se hvordan det går. Jeg møter (Victor) Osimhen, (Kvicha) Kvaratskhelia og de gutta der på trening daglig, og jeg får jo noe positivt ut av det. Jeg er iallfall alltid klar til å bidra for landslaget, det er for meg veldig stort og viktig, sier Østigård.

Konkurranse

Lørdag er det akkurat et år siden han debuterte på landslaget. Med sin spenst, duellstyrke og kompromissløse spillestil etablerte han seg raskt som et førstevalg på stopperplass og gjorde mange sterke kamper for Norge i fjorårssesongen. Han spilte hvert minutt av årets åtte siste kamper, inkludert alle seks i nasjonsligaen.

Napoli hentet ham i juli fra Genoa, men der har han fått knallhard konkurranse om stopperplassen og har stort sett måtte se på fra benken mens Ahmed Rrahmani og et annet sommerkjøp, Kim Min-jae, har spilt.

Det er eufori i den søritalienske byen ettersom klubben er på vei mot sin første serietittel siden Diego Maradona var lagets store stjerne.

– Vi har hatt en veldig god sesong uten noen nedturer. Det ser veldig bra ut, sier Østigård om veien mot seriegull og kanskje mesterligasuksess. Men for ham betyr de sterke prestasjonene også at veien til mer spilletid og fast plass blir brattere.

Gir ikke opp

– Jeg visste da jeg gikk dit at det kom til å være konkurranse, men så har laget kanskje prestert enda bedre enn forventet. De som spiller har gjort det meget godt, og de må få all mulig hyllest for det. Selvfølgelig ønsker jeg å spille mer. Det er litt kjipt, men det handler om å være en lagspiller og stå i det. Jeg har fortsatt et håp om å spille meg inn, jeg har ikke gitt opp det, sier han til NTB.

Totalt har Østigård spilt fem seriekamper (237 minutter), to mesterligakamper (180 minutter) og en cupkamp (82 minutter) for Napoli. Han har vært ubenyttet reserve 22 ganger i serien og seks i mesterligaen.

– Jeg må bare gjøre så godt som mulig når jeg får muligheten. På trening er det mye spill på stor bane, og det er positivt å testes mot de spillerne jeg møter der, men så mangler jeg selvfølgelig litt kamptrening.

Lørdag får vi svaret på om han har overbevist Solbakken om at han er skarp nok til å møte Spania.