Qatar-sjeiken skal ha kommet med nytt bud på Manchester United

NTB

Det franske nyhetsbyrået AFP skal ha fått bekreftet fra en kilde at Manchester United-eierne skal ha fått et nytt bud fra Sheik Jassim Bin Hamad Al Thani.

Det er ikke kjent hvor stort budet skal ha vært. The Guardian skriver imidlertid at budene forventes å være høyere enn 4,5 milliarder pund (57,7 milliarder norske kroner).

Det var også ventet at den britiske Ineos-eieren og milliardæren Sir Jim Ratcliffe skulle komme med et bud før fristen gikk ut klokken 22 norsk tid onsdag, og representanter for begge budgiverne hevdet tidligere på kvelden at det hadde skjedd.

Men senere meldte The Guardian og Sky News at budfristen angivelig er blitt forlenget i siste øyeblikk. Både Ineos og den qatarske budgiveren skal ha bedt om mer tid. Noen ny budfrist var natt til torsdag ikke bekreftet.

Glazer-eierne skal ha verdsatt klubben til 6 milliarder pund (cirka 77 milliarder kroner).

Den tidligere rekorden innen sportsverden var fjorårets eierskifte av NFL-laget Denver Broncos. Den var på vel 40 milliarder kroner.

De nåværende eierne, Glazer-familien, kjøpte den kjente fotballklubben tilbake i 2005. De skal da ha betalt rundt 790 millioner pund, om lag 9,7 milliarder norske kroner.