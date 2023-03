1000 ukrainske flyktninger får spesialinvitasjon til å se engelske fotballstjerner

Harry Kane og England er klare for kamp søndag. Foto: Nick Potts/PA via AP / NTB

NTB

1000 ukrainske flyktninger og deres vertsfamilie er invitert til å overvære Englands EM-kvalifiseringskamp i fotball mot hjemlandet på Wembley søndag.

Det er det engelske fotballforbundet som har satt av et stort antall billetter til folk som har flyktet fra krigen i Ukraina.

I øyeblikket befinner det seg rundt 117.000 ukrainske flyktninger i Storbritannia. Mange av dem er bosatt hos familier som frivillig har stilt hjemmene sine til disposisjon.

Det er ventet at i alt 5.200 ukrainere vil være på tribunene på Wembley når Harry Kane og resten av det engelske stjernegalleriet innleder EM-kvalifiseringen på hjemmebane i London lørdag.

– Gjennom det siste året har Storbritannia stått skulder ved skulder med det ukrainske folket. Tusenvis av mennesker har gjort et viktig bidrag ved å åpne hjemmene sine for ukrainerne, og vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å støtte alle dem som har flyktet som følge av Putins ulovlige krig, sier den britiske idrettsministeren Stuart Andrew i en uttalelse.

Han applaudere fotballfbundets initiativ i forbindelse med søndagens kamp.

Storbritannia anslår at rundt 8,1 millioner ukrainere har flyktet til ulike europeiske land etter at krigshandlingene i hjemlandet ble innledet. Tre millioner av disse flyktet i løpet av de første to ukene.

Mer enn 200.000 briter har registrert seg og åpnet for å huse flyktninger.

England åpner EM-kvalifiseringen mot Italia i Milano torsdag.