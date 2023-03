Svenske ski-ess tilbake til Lahti-helgen

NTB

Ebba Andersson og Frida Karlsson melder seg begge klare til innsats igjen til kommende verdenscuphelg i langrenn i finske Lahti.

Sykdom har gjort at verken Andersson eller Karlsson stilte i Holmenkollen, Drammen og Falun.

Blant mennene er også William Poromaa klar for innsats igjen etter en kortere sykdomsperiode, og som gjorde at heller ikke han kunne stille under verdenscuphelgen på hjemmebane i Falun sist helg.

Der var heller ikke Linn Svahn med. Det mistenkes at hun har vært influensasyk, og hun er heller ikke aktuell for den internasjonale sesongavslutningen i Finland.

Med unntak av Svahn stiller Sverige med sitt beste mannskap i Lahti.

Ingen av svenskene er med i kampen om sammenlagttittelen i verdenscupen, men både Maja Dahlqvist og Johanna Hagström er med i kampen om seieren i sprintverdenscupen.

Der blir mer avgjort etter konkurransen i estiske Tallinn tirsdag kveld.

Dette er programmet i Lahti:

Fredag: Lagsprint, fri teknikk.

Lørdag: Sprint, klassisk.

Søndag: 20 kilometer fellesstart, klassisk.