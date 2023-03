Hoppsjefen vil spisse Raw Air-konseptet – slik kan løsningen bli

NTB

Hoppsjef Clas Brede Bråthen ser for seg at færre herrehoppere blir å se i Raw Air-avslutningen i Vikersund i framtiden. Han vil spisse turneringsformatet.

Søndag ble årets Raw Air-turnering for menn og kvinner avsluttet i skiflygingsbakken i Heggenåsen. Rennene hadde historisk sus over seg i form av at kvinnene for første gang fikk sjansen i verdens største hoppbakke.

I framtiden kan det bli tatt flere grep for å gjøre både hele turneringen og avslutningen enda mer attraktiv og underholdende. Overfor NTB lanserer hoppsjef Clas Brede Bråthen sine tanker om hvordan framtidens Raw Air kunne se ut.

Han peker blant annet på at det som må kunne kalles en spissing kan være veien å gå. Utgangspunktet er at Bråthen liker spenningen det har skapt at kun de 15 beste kvinnehopperne i Raw Air-sammendraget fikk hoppe finalen i Vikersund.

– Selv om jeg synes 15 jenter er for lite, liker jeg det elementet at det er en «cut». Det tror jeg hadde vært bra for gutta også. La oss si at det bare er de 30 beste som får hoppe i Vikersund. Da er det ganske mange som hadde begynt å lese resultatlister tidlig i turneringen, altså, smiler Bråthen til NTB.

Nesbø-inspirasjon

– Er det et slikt scenario du ser for deg i framtida?

– Ja. Definitivt. Jeg tror sporten vår blir mer interessant da, når du har spenningsmomenter på flere deler av resultatlista.

Bråthen viser videre til at denne typen grep rundt turneringsformatet ble diskutert allerede da Raw Air-konseptet ble etablert. Musiker og hoppentusiast Jo Nesbø var blant dem som deltok i debatten.

– Han var ganske tydelig på at man gjerne kunne ha fullt startfelt fra start i turneringen, men deretter kutte gradvis ned antallet hele veien, sier Bråthen.

– Så ender man opp med toppene i Vikersund. Dersom du ender opp med for eksempel 20 gutter der, kan de hoppe tre eller fire tellende omganger hver dag, legger han til.

Hoppsjefen ser videre for seg at en slik løsning også kan romme et oppsamlingsheat i Vikersund, der utslåtte hoppere kan kjempe om noen få «returplasser» til avslutningen.

– Da skaper du et element der også som jeg tror kan være ganske kult, sier Bråthen.

Startnummer-valg?

Hoppsjefen sier at han har diskutert utvikling av Raw Air-konseptet med den mektige renndirektøren i FIS, Sandro Pertile. Samtalene har enn så lenge ikke vært veldig konkrete.

Bråthen selv har imidlertid konkrete tanker om hvordan framtiden kan se ut for den prestisjetunge turneringen på norsk jord.

– Vi kan se for oss en finale i Vikersund med 50 hoppere, 20 jenter og 30 gutter som konkurrerer om den store prisen, hvorav to-tre fra hvert kjønn kommer inn gjennom et oppsamlingsheat her i Vikersund på fredagen, sier Bråthen.

Han er også åpen for å se på løsninger der hoppere som presterer godt underveis i Raw Air kan bli belønnet med retten til å velge seg startnummer i et påfølgende renn.

– Da får man inn et nytt element som mediene og andre kan spekulere i og diskutere rundt. Jeg mener det er på høy tid at vi våger å tenke annerledes, sier hoppsjefen.

Foran 2024-utgaven av Raw Air vil det også bli søkt om verdenscupstatus for kvinnenes renn. Helgens historiske utgave hadde kun FIS-status.