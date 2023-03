Alonso likevel nummer tre i Jeddah – tok sin 100. pallplass

NTB

Fernando Alonso ble først fratatt tredjeplassen i Saudi-Arabias Grand Prix, men fikk den etterpå tilbake og kunne juble for sin pallplass nummer 100 i Formel 1.

Den spanske Aston Martin-føreren fikk en straff på ti sekunder etter løpet av Det internasjonale bilsportforbundet (Fia). Dermed ble han passert av Mercedes-fører George Russell.

Noen timer i etterkant av løpet bekreftet Fia at avgjørelsen ble trukket tilbake og at Alonso likevel ble nummer tre.

Alonso fikk først fem sekunders straff under løpet etter å ha plassert bilen feil på startlinjen. Den sonet han under et depotstopp, men juryen mente at en jekk hadde vært borti bilen før de fem sekundene hadde gått, og dermed vanket en ny straff.

I etterkant protesterte Aston Martin på avgjørelsen, og like etter klokken 23 ble den reversert. Fia begrunnet det med at en jekk som berører bilen, ikke er entydig med å jobbe med den.

Ingen av mekanikerne kan jobbe med bilen mens føreren soner en straff.

Red Bull-fører Sergio Perez vant løpet foran regjerende verdensmester og lagkamerat Max Verstappen.