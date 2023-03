Alcaraz slo Medvedev i Indian Wells-finalen – tilbake som verdensener

Carlos Alcaraz feirer med trofeet og at han er tilbake på verdensener. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB

NTB

Den spanske tennisstjernen Carlos Alcaraz tok tilbake statusen som verdensener etter seieren over Daniil Medvedev i strake sett i finalen av Indian Wells.

Tittelen er Alcaraz' tredje på ATP Masters1000-nivå og hans første i Indian Wells. 19-åringen har de siste årene tatt tennisverden med storm og ble med søndagens seier igjen verdensener.

Alcaraz slo russiske Medvedev med sifrene 6-3, 6-2 på hardcourten i California.

– Det føles fantastisk å løfte trofeet her og å ta tilbake 1.-plassen. Dette har vært en perfekt turnering, sa Alcaraz etter seieren.

– Daniil spilte ikke på sitt beste, men jeg er veldig fornøyd med min egen prestasjon. Jeg forventet en tøffere kamp, fortsatte han.

Alcaraz ble verdensener for første gang da han slo Casper Ruud i finalen av Grand Slam-turneringen US Open i fjor. Siden den gang har Novak Djokovic passert spanjolen, men Djokovic var ikke med i USA etter som at han ikke er vaksinert mot koronaviruset.

– Hvorfor jeg ikke spilte på mitt beste? Jeg vet ikke, kanskje var det hans ball eller vinden. Jeg har hatt et ganske giftig forhold til banene her, sa Medvedev.