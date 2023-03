Zlatan scoret i første start på over et år – Milan tapte 1-3 hjemme mot Udinese

NTB

Zlatan Ibrahimovic startet når Milan tapte 1-3 for Udinese i den italienske toppdivisjonen lørdag. Svensken var kaptein og scoret vertenes eneste mål.

Dermed ble han den eldste kapteinen i Milans historie. Svensken overtok kapteinsbindet i Davide Calabria og Theo Hernández' fravær. De fungerer vanligvis som kapteiner i klubben.

Svensken utlignet til 1-1 for vertene på straffe rett før pause. Det holdt imidlertid ikke da Beto og Kingsley Ehizibue økte til 2- og 3-1 for gjestene. Roberto Pereyra scoret kampens første mål.

41 år gamle Ibrahimovic var tilbake i aksjon for to uker siden for Milan etter ni måneders skadefravær. Siden det har svensken hatt tre innhopp for den italienske storklubben.

Tidligere i uken ble det klart at veteranen er tilbake i den svenske landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampene senere i mars.

Milan er på fjerdeplass i Serie A, 20 poeng bak serieleder Napoli.