Røiseland utenfor pallen i karrierens nest siste renn

NTB

Skiskytteren Denise Herrmann-Wick vant sprinten i Holmenkollen i sitt nest siste verdenscuprenn. Marte Olsbu Røiseland skjøt to bom og havnet langt bak.

Med startnummer 19 var Herrmann-Wick feilfri på standplass og gikk i mål til ledelse. Den tyske skiskytteren offentliggjorde at hun legger opp etter verdenscuphelgen i Holmenkollen.

Den svenske duoen Hanna Öberg og Anna Magnusson tok 2.- og 3.-plassen med 3,5 og 33,1 sekunder opp til den tyske lederen.

På onsdag kunngjorde Røiseland at også hun legger opp etter sesongen, men lørdag gikk det ikke like godt for Froland-kvinnen. Det ble to bom på stående skyting og 32.-plass.

– Det var tungt i løypa og mye bomming på standplass. Det var ingen god kombinasjon, så det er skikkelig kjedelig.

– Det har vært mye koselig denne uken her. Mange som ønsker meg alt godt. Det er rørende, så det var sterkt å gå her i dag. Det blir rart å forlate dette her, sa en rørt Røiseland.

Svak norsk dag

Karoline Knotten endte på 12.-plass etter feilfri skyting og ble beste norske på sprinten. Marthe Krakstad Johansen endte på en overraskende 18.-plass i sin verdenscupdebut, mens Maren Kirkeeide endte på 25.-plass.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 27, mens Ragnhild Femsteinekvik endte på 29.-plass. Juni Arnekleiv ble nummer 33, mens Ida Lien endte på 62.-plass.

Utsatt

Tåke og dårlig vær gjorde at arrangøren måtte utsette og senere flytte fredagens sprint til lørdag. Dermed utgikk den planlagte jaktstarten for kvinner.

Søndag avsluttes verdenscupsesongen med fellesstart. Det blir karrierens siste renn for Herrmann-Wick og Røiseland, samt franske Anaïs Chevalier-Bouchet.