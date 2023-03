Hoppsjefen med klar beskjed til juryen i Vikersund: – Helt avgjørende

NTB

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener juryen sitter med mye av nøkkelen til at historiens første skiflygingsrenn for kvinner blir en suksess.

Søndag skal Maren Lundby og konkurrentene på kvinnesiden i internasjonal hoppsport skrive historie. Etter årelang kamp står 15 utøvere på startstrek i skiflygingsrennet i Vikersundbakken.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er ikke det minste i tvil om at Lundby amp; co. har de nødvendige ferdighetene og kommer til å levere varene i det første møtet med verdens aller største bakke. Samtidig mener han forutsetningene må ligge til rette for det.

Det siste handler blant annet om at utøverne må få nok fart. På den fronten er det juryen som har begge hendene på rattet. Bråthen sier til NTB at han er spent på hvor offensiv juryen våger å være.

På spørsmål om hvor viktig juryarbeidet er for at det historiske rennet skal bli vellykket, svarer hoppsjefen:

– Helt avgjørende. Jentene kommer til å gjøre jobben hvis de får muligheten.

Vilje versus risiko

– Det handler altså om å sette riktig fart?

– Helt riktig, og det er ikke vanskelig. Det går stort sett på vilje. Og så vil sikkert en jury si at det ikke handler om vilje i det hele tatt, men om risiko. Men det handler ikke om noe mer risiko for jenter enn gutter, sier Bråthen og utdyper:

– Det som er utfordrende for jentene, er at de bare er 15 stykker. Da har de (juryen) et mindre felt å korrigere farten på. Blant guttene er det 60 startende, og da kan du justere farten ganske mange ganger gjennom omgangen.

Det siste gir naturlig nok juryen en ekstra utfordring.

– Det blir veldig viktig hvordan juryen klarer å lese prøvehopperne og det at jentene ikke har prøvd skiflyging før. Ingen jenter lærer noe som helst om skiflyging av å hoppe 120 meter. Det må juryen skjønne, sier Bråthen.

– Jentene må ha forutsetninger for å lære seg å fly, og det betyr at de må ha muligheten til å komme ned mot 220 meter. Før det er det liten forskjell på skiflyging og hopp på 150 meter i Willingen, legger han til.

Fire hopp før rennet

Kun de 15 beste i Raw Air-sammendraget for kvinner er kvalifisert for å hoppe den historiske avslutningen i Vikersundbakken. Ingen av dem har hoppet skiflyging tidligere.

Bråthen tror juryen, der tidligere storhopper Ole Gunnar Fidjestøl er et av medlemmene, kommer til å levere forutsetningene som skal for at søndagens renn blir en suksess.

– Jeg vet at Ole Gunnar er en meget fornuftig kar som virkelig brenner for at jentene skal få utfolde seg, så jeg har veldig trua, sier sportssjefen.

Fredag skulle kvinnene etter planen ha gjennomført tre treningsomganger. Stort snøfall gjorde det umulig. Dermed ligger det an til at lørdagens tre treningshopp og søndagens prøveomgang blir møtene Lundby og de andre får med mammutbakken i forkant av søndagens renn.

– Personlig tenkte jeg at det ville vært best at de hadde gjort flest mulige repetisjoner i forkant, men det tror jeg er veldig individuelt. Noen vil sikkert fikse det allerede i det første hoppet og få et adrenalinkick som gjør at de må stå over andrehoppet, smiler Bråthen.

Han gleder seg til å se kvinnene kaste seg ut i Vikersund lørdag, men kanskje aller mest det som skjer etter landing.

– Jeg er veldig spent. Egentlig er jeg ikke så veldig spent på om det går bra eller ikke, for det er jeg veldig sterk i trua på at det gjør. Jeg er mest spent på å se reaksjonen til jentene.