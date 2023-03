Djokovic får ikke spille Miami Open

NTB

Tennisstjernen Novak Djokovic (35) får ikke grønt lys til å spille i Miami Open neste uke. Årsaken er at han ikke er vaksinert mot koronaviruset.

Reglene i USA er at alle tilreisende må være vaksinerte. Djokovic sendte inn søknad om unntak, men denne ble avslått.

– Vi prøvde å ordne så Novak Djokovic kunne få et unntak, men det ble ikke slik, sa turneringssjef James Blake fredag.

– Vi er åpenbart en av de fremste turneringene i verden, og vi ville helst hatt de beste her til å spille. Vi gjorde alt vi kunne. Vi prøvde å snakke med regjeringen, men det er ikke opp til oss, la han til.

Djokovic spilte ingen turneringer i USA i fjor av samme grunn, og han står også over Indian Wells-turneringen, som spilles i disse dager. Både Indian Wells og Miami Open er Masters 1000-turneringer.

Det ventes at vaksinekravet for innreise fjernes når kriseerklæringene for covid-19 utløper 11. mai.

Djokovic sto også over fjorårets Australian Open etter å ha blitt sendt ut av landet fordi han ikke er vaksinert. Serberen har sagt at han heller vil fortsette å ikke spille Grand Slam-turneringer enn å la seg vaksinere.

Han tangerte Rafael Nadals rekord på 22 Grand Slam-seire på Australian Open i januar. Han har ikke spilt Indian Wells eller Miami Open siden 2019.