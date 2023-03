Skiskyttersprinten i Kollen utsatt en halvtime på grunn av tåke

NTB

Kvinnenes sprint i skiskyting er utsatt med en halvtime på grunn av dårlig vær, melder Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Arrangøren har bekreftet at det blir start klokken 15.50.

– Etter min mening kunne de lett startet innskyting og startet rennet som planlagt. Men IBU vil ha likere forhold for utøverne, og fordi det er jevnt i kampen om sammenlagtseieren, vil de ikke ha noen tilfeldigheter rundt hvem som vinner sprinten. Det er meldt at været vil lette, derfor velger de å utsette for å få likere forhold for utøverne, sier TV 2 s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Marte Olsbu Røiseland går sine siste renn i karrieren denne helgen.

Rennet skulle opprinnelig startet klokken 15.20