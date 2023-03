Arsenal utslått av europaligaen i straffedrama etter Sporting Lisboas elleville utligning

NTB

Pedro Gonçalves scoret et drømmemål for Sporting Lisboa nesten fra midtstreken, og Arsenal forsvant ut av europaligaen i straffesparkkonkurranse.

Arsenal dominerte kampen etter at Martin Ødegaard ble byttet inn i første ekstraomgang og hadde fortjent et vinnermål da, men det endte 1-1 i London og 3-3 sammenlagt. Siden bortemålsregelen er fjernet, måtte det avgjøres på straffespark.

Ødegaard scoret på Arsenals første straffe, men gjestenes gode keeper Antonio Adán reddet den fjerde fra Gabriel Martinelli. Aaron Ramsdale var etter alle Sportings fem straffer, men greide ikke å stoppe noen av dem, og gjestene kunne juble.

– Vi er skuffet, selvsagt. Det er et hardt slag for oss, for vi hadde ambisjoner i denne turneringen. Vi spilte ikke vår beste fotball i dag. Vi var ikke skarpe nok og ikke aggressive nok, men det var en jevn kamp som kunne vippet begge veier, sa Ødegaard i et intervju vist på Viaplay.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å se framover og slå Crystal Palace i serien søndag.

Arsenal-kapteinen ble byttet inn først i det 100. minutt, og han satte umiddelbart fart i hjemmepublikum. På sedvanlig vis styrte han spillet og skapte sjanser.

I det 117. minutt la han et frispark på hodet til Gabriel, men Antonio Adán i Sporting-målet svarte med en kjemperedning. På hjørnesparket reddet Ousmane Dimoande på streken bak keeperen da Gabriel nikket igjen.

Manuel Ugarte rakk å bli utvist med to gule kort før dommeren blåste av kampen og det var klart for straffedrama.

Utrolig scoring

Den portugisiske klubben holdt Arsenal til 2-2 på hjemmebane forrige uke og viste sine offensive kvaliteter også i returkampen i London. Etter fortjent Arsenal-ledelse til pause innledet Sporting den andre omgangen klart best og utlignet med Gonçalves' elleville langskudd i det 62. minutt.

Leandro Trossard og Jorginho puslet ved midtstreken, og Paulinho taklet ballen til midtbanespilleren, som tok noen skritt inn på Arsenals halvdel, så at Ramsdale sto langt ute og sendte en ball i perfekt bue over ham så den duppet så vidt under tverrliggeren.

Ødegaard var et av flere Arsenal-førstevalg som startet på benken. I hans sted bar Granit Xhaka kapteinsbindet, og det var sveitseren som scoret ledermålet i det 19. minutt.

Jorginho slo en fantastisk gjennombruddspasning fra egen halvdel. Martinelli greide ikke å overliste keeper Adán, men returen gikk rett ut til Xhaka, som banket den inn i lengste hjørne.

Sjanser og skader

I det 28. minutt hadde lagene hver sin store sjanse. Dommeren gikk i veien for Oleksander Zintsjenko på et innøvd hjørnespark, men ukraineren fikk ballen fram til Martinelli, som satte keeper på en stor prøve. Adáns lange utspark sendte så Marcus Edwards gjennom, men Zintsjenko løp ham opp og blokkerte skuddet.

Gabriel Jesus spilte fra start for første gang siden han ble skadd i VM-sluttspillet i fjor høst, og han viste glimt av kvalitetene Arsenal har savnet i hans fravær. Etter en halvtime fikk han ballen fra Xhaka og kjørte slalåm mellom flere motspillere før han skjøt mellom beina på Jeremiah St. Juste. Adán svarte med en glimrende redning.

Det ble med en omgang for Jesus, som ved pause ble erstattet av Trossard. Mikel Arteta var tvunget til å gjøre to bytter allerede i den første omgangen på grunn av skade. Først måtte Ben White inn for Takehiro Tomiyasu, så kom Rob Holding inn for William Saliba.

Måtte vente

Etter utligningen sendte Arteta innpå også Bukayo Saka og Thomas Partey. Dermed måtte Ødegaard vente til ekstraomgangene åpnet for et ekstra bytte.

– Skadene begrenset hva vi kunne gjøre med bytter. Det var en veldig vanskelig kamp der vi i flere perioder ikke kom opp på nivået vårt, sa Arteta til BT Sport.

Sporting hadde den største sjansen til å avgjøre i ordinær tid. I det 72. minutt ble Edwards spilt gjennom, men Ramsdale gjorde seg stor og tok det harde skuddet i ansiktet. Han tok telling, men kunne fortsette etter å ha fått medisinsk tilsyn.

I ekstraomgangene startet Arsenal best, og Trossard var alene gjennom i det 97. minutt etter en stygg feil i gjesteforsvaret. Adán fikk en hånd på skuddet og slo ballen i stolpen.

Med Ødegaard i dirigentrollen dominerte Arsenal ekstraomgangene, og det var nesten utrolig at laget ikke fikk inn vinnermålet. Straffetapet betyr at laget kan konsentrere seg helt om å forsvare ledelsen i Premier League.

– Vi har 11 kamper igjen av sesongen, og alt vi gjør nå må handle om serien, sa Arteta.