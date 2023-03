United kontrollert videre i Europa – Rashford scoret igjen

NTB

Betis gjorde et realt forsøk på å snu 1-4 på hjemmebane, men Marcus Rashford scoret det eneste målet da Manchester United nådde kvartfinalen i europaligaen.

Med 1-0-seier torsdag går Rashford og lagkameratene videre fra åttedelsfinalen med 5-1-seier sammenlagt.

Den formsterke United-spissen hadde nettopp brent to store sjanser før han bestemt feide ballen ned i hjørnet i kampens 56. minutt. Da kunne gjestene puste lettet ut etter tidvis å ha blitt satt på prøve av et tent Betis-lag.

Vingen Juanmi var aktiv og kom til flere sjanser for et hjemmelag som satset på høyt tempo og overganger. Veteranen Joaquin (41) dundret dessuten et langskudd i stolpen etter ti minutter.

United-sjanser

United-keeper David de Gea ble holdt i aktivitet også utover i kampen, og en kombinasjon av godt målvaktsspill og slurvete avslutninger holdt gjestenes bur rent.

United tok mer og mer kontroll over kampen etter pause. I minuttene etter Rashford-scoringen kom både Harry Maguire og Jadon Sancho til store muligheter uten å treffe. Det skal også nevnes at Betis-keeper Rui Silva gjorde en god kamp og stoppet det meste.

I sluttminuttene nådde Juanmi en håndfull brente storsjanser. Det ville seg rett og slett ikke for Betis, som endte målløs på hjemmebane.

Kjemper på flere fronter

United fortsetter dermed sin suksessrike reise i cupene under Erik ten Hag. Laget vant ligacupen i forrige måned og skal spille kvartfinale i FA-cupen mot Fulham kommende helg.

Rashford har scoret 27 ganger på 43 kamper i alle turneringer denne sesongen. Han blir en nøkkelmann for United i en hektisk sesonginnspurt og ble hvilt den siste halvtimen torsdag.

Hvem United møter i europaligaens kvartfinale, får de vite fredag. Da trekkes neste runde i alle de tre europacupene.