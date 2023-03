Brattset Dale tilbake for Norge etter fødsel – tre debutanter tatt ut

Kari Brattset Dale i aksjon for Norge i mars i fjor. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Kari Brattset Dale gjør landslagscomeback etter at hun ble mor i fjor høst. Tre ny fjes er med i uttaket til håndballkvinnenes dobbeltkamp mot Montenegro.

Troppen til landslagssjef Thor Hergeirsson ble sluppet torsdag. I alt 22 spillere er tatt ut til kampene mot Montenegro 6. og 8. april.

Samlingen blir den første for Brattset Dale etter at hun i november fikk en sønn. Linjespilleren har ikke spilt for Norge siden mars i fjor.

Eli Marie Raasok, Live Rushfeldt Deila og Kristiane Knutsen er debutanter i uttaket.

– Det er en tropp med de aller fleste av våre sentrale spillere tilgjengelig. Samtidig får noen av våre rekrutter mulighet til å vise seg fram og samtidig skaffe seg gode referanser og læring. Vi gleder oss stort til samling og folkefest i Ørsta og Volda, sier Hergeirsson.

Han gir også fornyet tillit til Olivia Lykke Nygard og Oda Mastad. Begge var med A-landslaget for første gang under Golden League-turneringen i Nederland tidligere i måneden.

Norge er allerede sikret en plass og slipper å spille kvalifisering til VM-sluttspillet senere i år. Dermed blir det testkjøring mot Montenegro når andre nasjoner spiller kvalikkamper.

Troppen:

Marie Davidsen (CSM Bucuresti), Emilie Hegh Arntzen (CSM Bucuresti), Ragnhild Valle Dahl (Vipers Kristiansand), Maren Aardahl (Odense), Stine Ruscetta Skogrand (Herning-Ikast), Kari Brattset Dale (Györ), Nora Mørk (Esbjerg), Stine Bredal Oftedal (Györ), Malin Aune (CSM Bucuresti), Kristine Breistøl (Esbjerg), Vilde Mortensen Ingstad (Esbjerg), Eli Marie Raasok (Storhamar), Ingvild Bakkerud (Herning-Ikast), Henny Ella Reistad (Esbjerg), Emilie Hovden (Viborg), Sunniva Næs Andersen (Vipers Kristiansand), Kristina Sirum Novak (Sola), Olivia Lykke Nygaard (Fana), Live Rushfeldt Deila (Sola), Kristin Venn (Storhamar), Kristiane Knutsen (Sola), Oda Cathrine Lunne Mastad (Fana).

Disse kan bli kalt inn som reserver på kort varsel: Moa Høgdahl (Viborg), Anniken Wollik (Romerike Ravens), Marit Røsberg Jacobsen (Esbjerg), samt spillere fra rekruttlandslagets tropp tatt ut til samling i Skien 3.-7. april.