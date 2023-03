Infantino kritiserte pressen før han fikk spørsmål: – Hvorfor er dere så slemme?

NTB

Den nylig gjenvalgte Fifa-presidenten Gianni Infantino gikk til angrep på mediene i etterkant av Fifa-kongressen i Rwanda.

Pressekonferansen ble innledet med at Infantino skulle svare på pressens spørsmål den neste halvtimen. Presidenten tok ordet først.

Det varte i 15 minutter.

– Jeg vil gjerne starte med noen bemerkninger. Dere husker før VM i Doha. Jeg følte jeg måtte forsvare VM. I dag etter å ha blitt gjenvalgt føler jeg at jeg må beskytte Fifa. Jeg har noen spørsmål til dere, faktisk. Det er noen ting jeg ikke helt skjønner, sa sveitseren.

– Jeg skjønner for eksempel ikke hvorfor noen av dere er så slemme. Hvorfor? Hvorfor? Jeg forstår det ikke. Vi jobber hardt. Jeg jobber hardt. Hele Fifa-teamet jobber hardt, sukket Infantino.

Han kritiserte pressen videre for at når det skrives om Fifa, «handler det kun om penger».

– Fifa handler om fotball, ikke penger. Vi trenger åpenbart pengene for å gjøre at fotball skal vokse og leve over hele verden. Det er slitsomt, sa han.

– Trenger ikke å like eller elske meg

52-åringen pekte tilbake på pressekonferansen før VM i Qatar som gikk viralt. Da sa presidenten at han følte seg «qatarsk, arabisk, afrikansk, homofil, funksjonshemmet og som en migrantarbeider» i et forsøk på å poengtere at fotballen er for alle.

– På den pressekonferansen i Doha sa jeg at jeg visste hvordan det var å bli diskriminert. Men i stedet for å rapportere det, så skrev dere at jeg hadde rødt hår og fregner. Hør igjen på det intervjuet for å se hva jeg sa.

– Dere trenger ikke like meg eller elske meg. Dere kan kritisere meg i kommentarartikler, men vær så snill å forholde dere litt til fakta, sa presidenten.

Infantino har ledet Fifa siden han tok over etter skandaleombruste Sepp Blatter i 2016. Han ble gjenvalgt i 2019, og også da var det som under torsdagens kongress: uten motkandidater.

Leser ikke artikler

Selv om statusen hans har dalt i noen Uefa-land, er han en populær mann i resten av verden. Infantino ønsket å justere på det inntrykket.

– Jeg ble gjenvalgt med stående applaus. Et overveldende flertall føler at jeg gjør en ganske god jobb. Inkludert i Europa!

– Men når jeg leser artikler, eller jeg leser dem ikke, men jeg blir fortalt, sa han og lo syrlig – du burde ikke fortelle meg hva de skriver, la Infantino til og kikket bort på presseansvarlig Bryan Swanson.

– Det beste jeg kan lese, er at jeg har noe støtte i noen fattige land på et fattig kontinent. I tillegg til å være rasistiske er slike bemerkninger uriktige. Jeg mener journalistene må være upartiske og korrekte. For leserne tror på det som skrives.

Flere ganger sa Infantino at han har støtte fra over 200 av de 211 medlemslandene.

I tråd med Fifas regler kan Infantino ha presidentjobben og ta nye perioder fram til og med 2031. Hans tre første år som erstatter for Blatter teller ikke i forbundets grense på tolv år.