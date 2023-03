Real Madrid-seier også i returkampen mot Liverpool – storspill av Alisson ikke nok

NTB

Liverpool fikk delvis oppreisning for det stygge hjemmetapet, men måtte tåle 0-1 i returkampen mot Real Madrid i mesterligaen. Karim Benzema ble matchvinner.

Vinicius Junior fortsatte storspillet fra 5-2-seieren på Anfield, men både han og lagkameratene hadde problemer med å overliste en svært opplagt Alisson i gjestemålet. Først i det 79. minutt skulle det lykkes, og da med litt flaks.

Vinicius Junior bommet på ballen og falt da Benzema fant ham i feltet, men sittende greide den unge brasilianeren å sparke ballen tilbake til franskmannen, som kunne bredside den i tomt mål.

– Det var ikke dette vi ville ha, men det var det vi fikk. Vi måtte få til noe helt spesielt for å gå videre, og vi maktet ikke det i kveld. Real Madrid var bedre enn oss i tre av fire omganger, og rett lag gikk videre, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport etter at klubbens siste tittelhåp denne sesongen ble knust.

Benzema tråkket feil da han scoret. Han tok seg til beinet og haltet stygt etter vinnermålet, som ble det siste han gjorde før han ble byttet ut. På 1-0 byttet Carlo Ancelotti ut også Luka Modric, Vinicius Junior, Toni Kroos og Dani Carvajal.

– Det ble den typen kamp vi ønsket. Det var vanskelig for dem å presse høyt. Laget mitt spilte godt. Alle var fokuserte helt fra start, sa Ancelotti.

Intet nytt mirakel

Etter 2-5 på Anfield trengte Liverpool et mirakel på Estádio Bernabeu for å ta seg til kvartfinale. Rødtrøyene har hatt noen slike i mesterligaen, men Klopp og hans menn måtte denne gang nøye seg med et bedre resultat enn i den første kampen, og det ble oppnådd takket være Alissons storspill i mål.

– Alisson gjorde noen fantastiske redninger, sa Klopp.

Liverpool fikk kampens første store sjanse etter seks minutter. Antonio Rüdiger skled og falt da han skulle avskjære Mohamed Salah, og spissen fant Darwin Núñez, som kunne fyre løs fra god posisjon. Thibaut Courtois svarte med en flott beinparade.

Siden var det Alisson som skulle storspille. Den første kjemperedningen kom etter et snaut kvarter, da Kroos la inn fra høyre og Rüdiger nikket ballen tilbake. Vinicius Junior fikk den helt alene ved lengste stolpe, men Alisson holdt armen ut, og den kom i veien for skuddet fra kloss hold.

Tigersprang

I det 20. minutt fikk Eduardo Camavinga kjempetreff fra 22 meter. Alisson gjorde et tigersprang og fikk noen fingre på ballen så den gikk i tverrliggeren og spratt ut.

Noen minutter senere var det Luka Modric som fyrte løs fra omtrent samme posisjon. Det skuddet strøk tverrliggeren.

Alisson sto for en flott beinparade da Federico Valverde kom gjennom tidlig i den andre omgangen. En stund så det ut til at Liverpool skulle unngå tap i returkampen, men til sist kom målet som ga hjemmelaget ledelsen.

På overtid av overtiden ble VAR koblet inn for å avgjøre om Real Madrid skulle ha straffespark etter at Rodrygos skudd var borti armen til Virgil van Dijk, men det ble med 6-2 sammenlagt i oppgjøret mellom fjorårets mesterligafinalister.

Det er fjerde gang i Klopps tid som Liverpool-manager at Real Madrid har knust lagets titteldrøm i mesterligaen.