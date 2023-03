Brighton og Brentford vant i regnet på sørkysten

NTB

Brighton og Brentford tok hver sin seier mot nedrykkstruede motstandere i Premier League-hengekamper i regnværet på den engelske sørkysten.

Vinnerlagene styrket sine muligheter til å kvalifisere seg for europacupspill, mens taperne Crystal Palace og Southampton forverret sin stilling i den jevne nedrykksstriden.

Southampton ville med seier ha tatt seg over nedrykksstreken, men Mohamed Elyounoussi og hans lagkamerater er fortsatt sist etter at Ivan Toney scoret kampens eneste mål for gjestende Brentford.

Scoringen kom etter en drøy halvtimes spill, da Brentford fikk uttelling for sin dødballstyrke. Bryan Mbeumo la et hjørnespark fra høyre. Christian Nørgaard stusset ved nærmeste stolpe, og Toney holdt seg foran Kyle Walker-Peters så han bare trengte å sette foten på ballen inne i målgården.

Redning på strek

Southampton hadde sin største sjanse til utligning tidlig i 2. omgang, og den var enorm. Walker-Peters raidet på høyresiden og spilte skrått ut til Che Adams. Han skjøt forbi keeper David Raya, men Aaron Hickey reddet på streken.

Sju minutter på overtid fastsatte Yoann Wissa resultatet til 2-0 da han ble spilt gjennom av Toney.

Moi ble byttet ut etter en snau times spill. Kristoffer Ajer var ikke i Brentford-troppen onsdag.

Et stykke lenger øst på den engelske sørkysten fikk hjemmefansen mer å glede seg over, da Brighton scoret kampens eneste mål mot Crystal Palace.

Gjestene fra London kom til kampens to første sjanser ved Odsonne Edouard og Michael Olise, men det var Brighton som scoret ledermålet ved Solly March etter et kvarter.

Fin kontring

Kaoru Mitoma førte ballen i høyt tempo forbi flere motspillere på en kontring. Han spilte i akkurat rett øyeblikk til March, som scoret med et diagonalskudd. Gjestenes 19-årige keeperdebutant Joe Whitworth fikk hånden på ballen, men greide ikke å stoppe den.

Mot slutten av første omgang var Palace-spiller Cheick Doucoure veldig heldig som ikke ble utvist. Han hadde allerede gult kort da han først klippet ned Moises Caicedo og så kom feil inn i en duell med Joel Veltman. Han har allerede blitt utvist en gang denne måneden. Han ble naturlig nok byttet ut ved pause.

Tidlig i 2. omgang gikk strømmen på Brightons bane, og kampen måtte stoppes i noen minutter.