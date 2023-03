Zlatan tilbake på det svenske landslaget: – Han er unik

NTB

Zlatan Ibrahimovic (41) er med i den svenske troppen til EM-kvalifiseringskampene i fotball mot Belgia og Aserbajdsjan senere i mars.

Landslagstrener Janne Andersson presenterte onsdag uttaket, og der var spissveteranen Ibrahimovic med.

41-åringen har lagt bak seg ni måneder med en skade i kneet. Ibrahimovic ga seg på landslaget i 2016, men var tilbake igjen i 2021. Siden har skader holdt ham ute av troppen ved flere anledninger. Ibrahimovic har spilt fem Sverige-kamper etter comebacket.

Han ble spilleklar for to uker siden og er blitt matchet forsiktig i Milan.

– Jeg og Zlatan har hatt kontakt under skadeperioden. Nå kjenner han seg såpass bra at han kan bidra på banen. Hans personlighet og erfaring tilfører troppen mye. Han er unik sånn sett, sa Andersson på pressekonferansen onsdag,

Sverige innleder kvalifiseringen med hjemmekamper mot Belgia 24. mars og Aserbajdsjan tre dager senere.

Ibrahimovic debuterte for landslaget under daværende trener Lars Lagerbäck 31. januar 2001. Han har totalt spilt 121 kamper for «Söta bror».