Skiskytteren Herrmann-Wick legger opp

Den tyske skiskytterveteranen Denise Herrmann-Wick (24) har bestemt seg for å sette punktum for en innholdsrik karriere.

Det kunngjør Herrmann-Wick via Instagram tirsdag, på samme dag som Marte Olsbu Røiseland slapp nyheten om at hun legger ski og børse på hylla etter sesongen.

Herrmann-Wick og Olsbu Røiseland har vært jevne konkurrenter i mange løp de siste årene. Etter denne ukens verdenscuprenn i Holmenkollen er det karrierestopp for begge.

– Oslo. Her fikk jeg oppleve mitt første VM i 2011. Den gang gikk jeg også på ski, men uten gevær på ryggen. Fem år senere tok jeg beslutningen om å bytte til skiskyting. Her i skisportens vugge, i den tradisjonsrike Holmenkollen. Og akkurat her, på dette spesielle stedet, skal min karriere som skiskytter og langrennsløper nå ta slutt, skriver tyskeren.

Herrmann-Wick tok gull på sprinten og to sølvmedaljer i årets VM på hjemmebane i Oberhof. Hun vant også gull på normaldistansen i OL i fjor, og hun gir seg med i alt elleve mesterskapsmedaljer i skiskyting.

I tillegg kan hun vise til OL-bronse på stafett fra perioden som langrennsløper.