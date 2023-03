Halvor Egner Granerud vant på Lillehammer – styrket ledelsen i Raw Air

NTB

Halvor Egner Granerud leverte et kjempesvev i finaleomgangen og vant tirsdagens Raw Air-renn på Lillehammer foran Stefan Kraft.

Det er hans 24. verdenscupseier i karrieren, men den første topp-3-plasseringen i et hopprenn på norsk jord.

Nordmannen lå bak Kraft før finaleomgangen, men hoppet til seier med 139,5 meter. Østerrikeren landet på 132 meter og havnet 2,3 poeng bak Granerud.

– Jeg snakket litt med ham (Kraft), og det virker som vi gjorde samme feil i hver vår omgang. Jeg var litt sen i første omgang, og han var litt sen i finaleomgangen, sa Granerud i seiersintervjuet med arrangøren.

– Til slutt skiller det to poeng, og det er nesten ingenting. Men det er en flott kamp i Raw Air. Og så er det fantastisk endelig å være på pallen i Norge, fortsatte han.

Tett kamp

Granerud og Kraft var de klart beste i et renn der andre vinnerkandidater i hoppturneringen, som Anze Lanisek, Timi Zajc og Dawid Kubacki, leverte svake resultater.

Kraft og Granerud skiller seg dermed klart ut i teten etter seks av tolv konkurranser. Avstanden fra Kraft til treer og lagkamerat Manuel Fettner var på 19,5 poeng tirsdag.

Granerud leder Raw Air med fem poeng til Kraft halvveis i turneringen.

– Det blir en flott kamp mellom oss. Det var et utrolig godt hopp av ham i annen omgang. Jeg er også fornøyd med mine hopp, og vi er veldig fornøyde med lagets resultater i dag, sa Kraft til TV 2 etter at østerrikere tok de tre plassene rett bak Granerud.

– Jeg håper at det holder seg jevnt til slutten, og at forholdene fortsetter å være så gode. Vi skal lage et bra show i Vikersund, fortsatte østerrikeren.

Nær topp-10

Med verdenscupseier nummer 24 passerte Granerud storheter som Simon Ammann og Petr Prevc.

– Det betyr at jeg er nærmere å komme inn på topp-10-lista, så jeg får prøve på det, sa Granerud til TV 2.

10.-plassen på lista over flest verdenscupseirer på herresiden holder Andreas Felder med 25. Kraft har vunnet 28 ganger og er nummer åtte.

Aller flest verdenscupseirer på herresiden har østerrikeren Gregor Schlierenzauer med 53.

Jevnt god Forfang

Johann André Forfang klarte ikke å kopiere mandagens solide kvalifisering (141,5 meter) i rennet. Han hoppet 131,5 og 132 meter, og det holdt til 6.-plass.

Daniel-André Tande leverte solid med 136 meter i finalen og hoppet seg opp fra sin 20.-plass halvveis til 9.-plass.

– I annenomgangen treffer jeg mye bedre. Jeg kommer tidligere over skiene, og da er det mulig å fly, sa Tande.

Robert Johansson (126,5 og 130 meter) ble nummer 17, mens Marius Lindvik (121,5 og 126) endte på 23.-plass. Kristoffer Eriksen Sundal ble diskvalifisert i første omgang på grunn av for stor dress.