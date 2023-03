Johannes Høsflot Klæbo vant verdenscupsprinten i Drammen – voldsom norsk dominans

Johannes Høsflot Klæbo under sprinten i Drammen.

NTB

Johannes Høsflot Klæbo var totalt overlegen i verdenscupsprinten i Drammen. – Det er noe av det villeste vi har sett i en sprint, sier ekspert.

Klæbo var i helt egen klasse og vant foran Erik Valnes og franske Richard Jouve. Ansgar Evensen, Lars Agnar Hjelmeset og Even Northug fulgte deretter.

Fem av de seks finalistene var norske.

– Det er noe av det villeste vi har sett i en sprint, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Ansgar Evensen var svært nær ved å knipe den siste pallplassen, men ble dømt bak Jouve på målfoto.

– Det var litt kjipt at det røyk helt på slutten, men jeg er dritfornøyd med fjerdeplassen, sa Evensen til NRK.

Sikter mot OL

Av de tolv løperne som kvalifiserte seg for semifinale, var hele åtte norske. Verdenscupdebutanten Mats Opsal var blant dem som måtte se seg slått ut rett før finalen.

– I fjor gikk jeg nesten ikke skirenn, og i år går jeg verdenscuprenn. Det er nesten ikke til å tro. Får jeg trene som jeg har gjort nå de to-tre neste årene, skal du ikke se bort fra at jeg tar OL-gull i 2026, sa friskusen til NRK.

Utslått ble også Pål Golberg og Pål Trøan Aune. Dermed tapte Golberg ytterligere noen poeng til Klæbo i duellen om verdenscupen sammenlagt.

– Er det noen duell, da? Det er jo ikke det, men jeg går så fort jeg kan, og er i hvert fall bedre enn resten, sa Golberg.

Tidlig Østberg Amundsen-exit

For Sindre Bjørnestad Skar og Sivert Wiig ble det knall og fall i kvartfinalen. De røk begge ut etter å få gått over ende. Flere utenlandske løpere led også samme skjebne. Exit ble det også for Harald Astrup Arnesen.

Harald Østberg Amundsen var eneste nordmann som ikke klarte å bli topp 30 i prologen. Dermed var hans dag over før utslagsrundene startet.

67 herreløpere stilte til start i prologen i Drammen.