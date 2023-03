Revansjelysten Skistad slo tilbake etter VM-nedturen: – Vil ikke snakke om landslaget

Kristine Stavås Skistad under sprinten i Drammen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Kristine Stavås Skistad (24) viste rivalene ryggen og vant verdenscupsprinten på hjemmebane i Drammen. Om landslagsframtiden er hun taus.

Skistad vant foran svenske Jonna Sundling og verdenscupleder Tiril Udnes Weng.

– Dette kjentes veldig bra. Det er ingenting som er bedre enn å vinne på hjemmebane når det er drammensere rundt hele løypa, sa Skistad til NTB i pressesonen.

Hun var revansjelysten etter opplevelsen i VM.

– Dette var etter planen. Det er selvfølgelig VM som gjelder, men dette er en liten trøstepremie, sa Skistad.

I Planica ble 24-åringen nummer fem på den individuelle sprinten og ble ikke tatt ut til lagsprinten.

– Dette kunne nesten ikke blitt bedre. For en drammenser er dette det største rennet ved siden av VM.

Etter målgang kunne Skistad gå seiersrunde foran et entusiastisk hjemmepublikum rundt Bragernes torg i Drammen sentrum. Vinneren representerer Konnerud og var mer på hjemmebane enn noen andre tirsdag.

Voldsomme steg

Seieren var 24-åringens andre i verdenscupen i karrieren. Den første kom i franske Les Rousses før Planica-VM.

Kristine Stavås Skistad har tatt voldsomme steg denne vinteren etter flere trøblete sesonger i kjølvannet av Seefeld-VM i 2019.

Landslagssjef Espen Bjervig vil gjerne ha henne med på landslaget igjen til neste sesong, selv om han også åpner for at det kan finnes andre løsninger. Han sier at dette er en avgjørelse som Skistad må ta selv.

Selv vil hun ikke si så mye om landslaget.

– Ingen kommentar.

Hun vil ikke si noe om når hun bestemmer seg, men sier at avgjørelsen er hennes alene.

Skistad har sagt at hun trives godt utenfor landslaget, og hun har da også hatt god framgang uten den støtten i ryggen.

Økte forspranget

Tiril Udnes Wengs tredjeplass tirsdag betyr at hun økte forspranget til Jessie Diggins i verdenscupen sammenlagt betydelig.

– Dette gikk mye bedre enn fryktet. Jeg er veldig fornøyd med å få noen flere poeng ned til Diggins. Det var viktig i dag, sa verdenscuplederen.

Hedda Østberg Amundsen var tredje norske jente i finalen. Hun ble nummer fem og gjorde karrierebeste i verdenscupen.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg hadde ikke trodd dette, men jeg har kjent at formen er bra. Det gikk fort i finalen, så jeg fikk nesten litt sjokk, sa Amundsen til NRK.

Julie Myhre gikk seg fram til semifinale, men der måtte hun over ende sammen med den sveitsiske stjernen Nadine Fähndrich. Dermed røk 26-åringen ut. Det samme gjorde Ane Appelkvist Stenseth.

Anna Svendsen, Mathilde Myhrvold, Hedda Bakkemo, Maria Hartz Melling, Kristine Austgulen Fosnæs, Lotta Udnes Weng, Ingrid Andrea Gulbrandsen ble utslått i kvartfinalen.

Samtlige norske utøvere på start tok seg videre fra kvalifiseirngen.