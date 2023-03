Gamlesjefen ler av Haaland-kritikken: – Send ham til meg!

NTB

Marco Rose flirer av kritikken som har vært rettet mot Erling Braut Haaland den siste tiden. – Hvis dere ikke vil ha han, send ham til meg, sier Leipzig-sjefen.

Rose var Dortmund-trener da Haaland spilte for den tyske storklubben. Leipzig-sjefen kjenner således nordmannen svært godt. Tirsdag møtes de to på banen igjen i mesterligaen. Det første oppgjøret lagene imellom endte 1-1.

Til tross for at Haaland står med 28 mål på 26 ligakamper for City denne sesongen, har kritiske røster hevdet at nordmannen ikke passer hundre prosent inn i Pep Guardiolas ballbesittende spillestil.

Fotballekspert Jamie Carragher er blant dem som har målbåret kritikken. Marco Rose skjønner lite av den slags argumentasjon.

– Hvis dere ikke vil ha ham, send ham til meg! Jeg tar ham, flirte Leipzig-treneren på en pressekonferanse mandag.

– Om enn så bare for de siste ti kampene denne sesongen. Etter det kan dere få ham tilbake, fortsatte Rose i samme humoristiske tone.

Deretter ble han mer alvorlig.

– Jeg er virkelig overrasket over kritikken. Han har scoret 28 mål på 26 ligakamper. Hvis du tar bort disse målene, vet jeg ikke hvor City ville vært i ligaen, sa Leipzig-treneren – og la til:

– Jeg vet egentlig ikke hva vi snakker om. Alle kjenner Haalands kvaliteter. Vi var i stand til å forsvare oss godt mot ham i første omgang sist, men du vil aldri klare å temme ham helt.

Manchester City har ikke tapt på 23 kamper i mesterligaen på hjemmebane.