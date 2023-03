Friidrettsikonet Dick Fosbury er død – revolusjonerte høydehopp

Dick Fosbury ble verdenskjent for sin «Fosbury-flop» under Mexico-OL i 1968.

Den amerikanske friidrettslegenden Dick Fosbury er død, 76 år gammel.

Det er den ikoniske høydehopperens agent Ray Schulte som opplyser om dødsfallet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dick Fosbury ble verdenskjent for sin «Fosbury-flop» under Mexico-OL i 1968. Han vant gullet etter å ha gått over 2,24 meter ved å passere lista med hodet og ryggen først. Det hadde ingen gjort før ham.

Fosbury revolusjonerte høydehoppingen, og i dag har alle høydehopperne verden over kopiert og videreutviklet stilen hans.

Sterkt savnet

«Det er med svært tungt hjerte jeg må formidle nyheten om at min mangeårige venn og klient Dick Fosbury døde fredelig mens han sov tidlig søndag morgen etter en kort kamp etter et tilbakefall av lymfekreft,» skriver agent Schulte.

«Dick vil bli sterkt savnet av venner og fans fra hele verden. En sann legende og venn av alle!», fortsetter han.

Den nå avdøde friidrettslegenden skal ha begynt å eksperimentere med teknikken han ble verdenskjent for i 16-årsalderen. Bakgrunnen for grepet var at han opplevde teknikkene verdenseliten hadde brukt fram til da var for kompliserte.

Da Fosbury introduserte sin teknikk, ble han innledningsvis møtt med latter av omgivelsene. Denne stilnet etter hvert som resultatene kom.

Olympisk rekord

Vinnerhøyden fra Mexico-lekene i 1968 var også olympisk rekord.

En rekke friidrettslegender sørger over Fosburys bortgang.

«Ordet legende blir nok brukt for ofte. Dick Fosbury var en sann LEGENDE! Han forandret en hel begivenhet for alltid med en teknikk som så sprø ut på den tiden, men resultatet gjorde det til standarden», skriver amerikanske Michael Johnson i sosiale medier.

Fosbury etterlater seg kona Robin Tomasi, sønnen Erick og stedøtrene Stephanie og Hailey.