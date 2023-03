Lineker tilbake på skjermen – BBC beklager

Gary Lineker er tilbake på skjermen igjen til helgen. Foto: Lucy North / PA via AP / NTB

BBC opplyser at fotballprofilen Gary Lineker blir å se på TV-skjermen igjen kommende helg. Kanalen beklager, men ikke til Lineker.

– Gary er en verdsatt del av BBC, og jeg vet hvor mye BBC betyr for Gary, og jeg ser fram til at han leder vår dekning den kommende helgen, sier BBCs direktør Tim Davie i en uttalelse.

BBC varsler samtidig en uavhengig gransking av sin sosiale medier-politikk.

– Alle erkjenner at dette har vært en vanskelig periode for ansatte, bidragsytere, programledere og, viktigst av alt, publikum. Jeg beklager dette, sier Davie.

Lineker har godtatt å forholde seg til dagens regelverk i BBC om sosiale medier inntil den uavhengige granskingen er over. Han er glad for å være tilbake.

– Etter noen surrealistiske dager er jeg glad vi har kommet oss gjennom dette. Jeg vil takke alle for den utrolige støtten, spesielt mine kollegaer i BBC Sport for bemerkelsesverdig solidaritet. Fotball er et lagspill, men deres støtte var overveldende, sier Lineker.

Før helgen ble Lineker fjernet som programleder for populære «Match of the Day».

Bakgrunnen var en Twitter-melding fra Lineker der han kritiserte Storbritannias varslede innstramming i asylpolitikken. Han sammenlignet ordlyden i regjeringens lovforslag med tyskernes retorikk på 1930-tallet.

Etter fjerningen av Lineker valgte en rekke andre fotballprofiler å trekke seg fra BBC-jobber i solidaritet med den tidligere stjernespissen.

Kommende helg spilles blant annet kvartfinalene i FA-cupen.