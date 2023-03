Sveriges landslagssjef hinter om Zlatan-comeback

Zlatan Ibrahimovic i aksjon mot Fiorentina for en drøy uke siden. Foto: Marco Bucco / LaPresse via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Janne Andersson sier at Zlatan Ibrahimovic er aktuell for å delta i EM-kvalifiseringen for Sverige. Onsdag blir den første troppen tatt ut.