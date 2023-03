Historiske Haga fikk belønningen etter tøffe år: – Man skal være tålmodig

NTB

Ragnhild Gløersen Haga ble tidenes første femmilsvinner for kvinner i verdenscupen. Etterpå pekte hun på hjemmebanefordelen som en faktor.

Haga var best i spurten etter en lang 50 kilometer i Holmenkollen og slo Astrid Øyre Slind og amerikanske Jessie Diggins.

Diggins har hatt en kjempesesong og ble nylig tidenes første amerikanske individuelle VM-gullvinner. Haga var oppløst i tårer etter karrierens andre seier i verdenscupen.

Hun var opprinnelig ikke i VM-troppen, men kom inn som erstatter da Heidi Weng hoppet av. I Planica forble hun reserve og gikk ikke noen renn.

De siste årene har hun ikke greid å levere de beste resultatene. På spørsmål om søndagens seier var en belønning etter tøffe år, er hun klar på at man aldri må gi opp.

– Man kan se sånn på det. Jeg tror det er en blanding av flaks og dyktighet i dag. Det viser hvor opp og ned det kan gå. Det viser både til meg og andre utøvere at man ikke må gi opp. Man skal være tålmodig, og det kan komme en belønning til slutt, sa hun til NTB.

Hjemmebanefordel

Hun har trent mot femmila en stund og brukte også tilværelsen som VM-reserve til å forberede seg mot løpet på hjemmebane.

– Jeg har trent til dette i fire-fem uker, så det ble en tur ned til VM som reserve, men jeg trente mot dette der også, sa Haga.

Hun tror sine mange treningstimer i nasjonalanlegget hjalp henne mot den historiske seieren. Hun tror hun tjente på det i spurten mot trønderen Slind.

– Å komme bakfra inn her gir litt ekstra fart. Hun er trønder og har ikke trent så mye her, så det var kanskje det om bikket det min vei, fortsatte Haga.

Kritikk

Mange har vært kritiske til at kvinnene også skulle gå femmila. Blant annet har flere i feltet vært imot grepet. Haga har tidligere nevnt at hun ønsket å ha femmila som det avsluttende rennet i verdenscupen.

Hun peker også på noen unge jenter som leverte knallsterkt i Kollen. Både Margrethe Bergane og verdenscupdebutant Nora Sanness var i tetgruppen helt inn til mål.

– Kvinnelangrenn har vært spennende, og jeg har sett mye på selv når jeg har hatt covid og vært reserve. Det er gøy at vi kan vise det, og jeg synes også det er kjempekult at Nora Sanness og Margrethe Bergane viser at bredden i norsk kvinnelangrenn og rekrutteringen er veldig god. Det trenerne våre og rekruttrenerne har fått til på kort tid, er imponerende.

Om to år venter VM på hjemmebane.

– Ønsker du femmila i VM i Granåsen?

– Jeg tror vi kan gå det en til to ganger i sesongen. Det kommer an på hvor lang tid vi får til å restituere etterpå, sa Haga.