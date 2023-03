Start vurderer protest etter cupdrama mot Tromsø

NTB

Det var dramatisk da Tromsø gikk videre i fotball-NM på straffesparkkonkurranse etter 1-1 i bortekampen mot Start. Hjemmelaget vurderer å legge inn protest.

Det opplyste Starts sportssjef Magnis Fannberg til Fædrelandsvennen etter kampen. Fristen for å legge inn protest er 24 timer.

Tromsø vant 5-4 på straffespark etter at selve kampen endte 1-1. Underveis i straffesparkkonkurransen valgte dommeren å bytte mål på grunn av snøballkasting fra tribunen, men det er ikke grunn til varselet om protest.

Starts Alagie Sanyang ble utvist i den første ekstraomgangen etter at han sparket Ruben Yttergård Jenssen, som lå nede etter en duell. Etterpå ble Sanyang konfrontert av sinte Tromsø-spillere, og han ble dyttet av Kent-Are Antonsen.

Dommeren ga gult kort til Jostein Gundersen, ikke til Antonsen som hadde gult fra før og ville blitt utvist om han hadde fått ett til.

Emil Grønn Pedersen ga Start ledelsen i første omgang, men Vegard Erlien utlignet midtveis i 2. omgang. Ekstraomgangene endte uten mål, og dermed måtte det avgjøres på straffer.

De ni første straffesparkene gikk i mål, men da Henrik Robstad misset med Starts siste forsøk kunne gjestene juble.

– Vi fightet hele veien, men vi fikk et rødt kort og veldig lite hjelp fra de som skal sørge for at det skal bli en rettferdig affære. Det føler vi på ingen måte at det ble, sa Start-trener Sindre Tjelmeland til NRK.

LSK vant borte

Thomas Lehne Olsen avgjorde for Lillestrøm i 2-1-seieren mot Sogndal, og LSK blir Tromsøs motstander i kvartfinalen.

Adams brukte ett minutt på å score for LSK mot gamle lagkamerater. Sogndal bød på tøff motstand, og Daniel Arrocha headet inn utligningen etter halvtimen. Det var hans første offisielle kamp for Sogndal.

Med tjue minutter igjen svingte Lillestrøm inn et hjørnespark som Thomas Lehne Olsen stanget i nettmaskene. Det ble kampens siste scoring.

Sandefjord herjet

Sandefjord imponerte da Odd ble feid ut av cupen foran en håndfull tilskuere. Gjestenes forsvarslinje hang ikke sammen søndag. Aleksander Ruud Tveter sendte Sandefjord i føringen allerede etter fire minutter. Jakob Dunsby scoret to, mens Danilo Al-Saed bidro med en scoring før halvtimen spilt.

Dermed var Conrad Wallems redusering etter hvilen til ingen nytte. Sandefjord vant 4-1 og møter Brann i kvartfinalen. Tittelforsvarer Molde møter Stabæk, mens Bodø/Glimt (som løste kvarfinalebillett allerede forrige helg) får besøk av Viking.