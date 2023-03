Ruud røk ut i Indian Wells mot 97.-rangert chilener: – Skuffet og misfornøyd

NTB

Casper Ruud er ikke i form om dagen og røk ut i 3. runde av Indian Wells-turneringen mot chilenske Cristian Garín, som vant med sifrene 6-4, 7-6 (7-2).

Ruud er rangert som verdens fjerde beste tennisspiller, mens Garin er helt nede på 97.-plass på listen.

– Generelt sett synes jeg det var en velspilt kamp av begge, men det er noen slurvefeil jeg gjerne skulle forbedret. Jeg er selvfølgelig skuffet og misfornøyd med tap, men jeg er egentlig ikke altfor misfornøyd med eget spill, sier Ruud til NTB og medgir at han er klar over avstanden ned til Garin på verdensrankingen:

– Men han har vært blant de sju beste for bare noen år siden, og han har slitt litt med litt skader. Jeg vet at han er en god spiller med et veldig høyt toppnivå, som jeg tror han har funnet tilbake til i denne turneringen.

Snarøya-gutten fikk en tøff start på kampen da han ble brutt på stillingen 2-2. Ruud klarte ikke å slå tilbake og tapte dermed det første settet 4-6.

– Prøvde så godt jeg kunne

Chileneren fortsatte det gode spillet i det andre settet og fikk nok et servebrudd på stillingen 1-1, før også Ruud fikk brutt på 2-3. Settet gikk hele veien til 6-6 og måtte dermed avgjøres i tiebreak. Der var chileneren best og dro i land seieren.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne og ga alt, men jeg var et par hakk for liten. Han dro det lengste strået, så det får man bare akseptere i dag. Jeg hadde et håp om å gjøre det bra her, så skuffende er det, sier Ruud.

Nordmannen har aldri kommet lenger enn 3. runde i Indian Wells. Ruud røk også ut i den runden av fjorårets utgave.

Det er også den åttende utslagsturneringen på rad hvor Ruud ikke har vunnet to kamper. Snarøya-gutten har ikke gjort det siden US Open i fjor høst.

God start

Ruud og Garin har møttes tre ganger tidligere, og chileneren har stukket av med seieren i to av tilfellene. Sist de møttes var i Australia i fjor, hvor Ruud vant enkelt med sifrene 6-4, 6-1.

Snarøya-gutten fikk en god start på den prestisjetunge turneringen da han slo ut argentinske Diego Schwartzman i 2. runde med sifrene 6-2, 6-3.

Doubleturneringen ble derimot en kort affære. Ruud teamet opp med Dominic Thiem, men røk ut i første runde mot den kroatiske duoen Nikola Mektic og Mate Pavic.

Indian Wells er en av de største turneringene utenom de fire Grand Slam-turneringene.

Ruud har hatt en trå start på året med blant annet tidlig exit i Australian Open.