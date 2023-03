Haga vant historisk femmil i Kollen: – Helt rått

Ragnhild Gløersen Haga vant den historiske femmila i Holmenkollen søndag. Her får hun en gratulasjonsklem av Tiril Udnes Weng.

NTB

Ragnhild Gløersen Haga (32) ble historisk som tidenes første vinner av femmila for langrennskvinnene i verdenscupen.

Astrid Øyre Slind ble nummer to, mens amerikanske Jessie Diggins endte som treer i rennet i Oslo. Haga viste mye følelser i mål.

– Jeg følte meg bra og følte at jeg lærte å gå femmil underveis, sa Haga til NRK etter rennet.

– For meg er det helt rått. Jeg har så mange treningstimer i Holmenkollen og å klare det her med familien til stede … Det er skikkelig stort, fortsatte Haga.

Det var et realt spurtoppgjør i Kollen søndag. Slind kom først inn på oppløpet, men Haga viste kjempekrefter da hun skøytet seg forbi og vant med tre tidels sekund. Diggins var fem tideler bak Haga.

– Planen var å følge Jessica (Diggins), for hun er god på slutten. Men så la jeg merke til at hun var sliten, og da tenkte jeg at jeg måtte prøve å ta henne, sa Haga.

Misfornøyd Slind

Haga har ikke vært bedre enn nummer ti i verdenscupen tidligere denne sesongen, men slo til med en stor seier søndag. Det var hennes andre individuelle verdenscupseier totalt. Den første kom i finske Ruka i 2017.

Slind var noe misfornøyd etter annenplassen. Hun hadde én pallplass i verdenscupen fra før (20 km i Les Rousses i januar). Den siste drøye uken har hun gått 30 kilometer i VM, 90 kilometer i Vasaloppet og 50 kilometer i Kollen.

– Jeg har vel aldri vært mer misfornøyd i verdenscup. Jeg trodde aldri jeg skulle si det. Jeg følte at jeg gjorde alt rett, men jeg så ikke Ragnhild før på slutten heller. Fillern og, men det var et bra renn uansett, sa Slind til NRK.

Talent imponerte

Nora Sannes (22) gjorde en svært god verdenscupdebut. Hun var med i kampen om seieren helt til slutt og gled i mål til en svært sterk femteplass.

Margrethe Bergane lå i front i store deler av femmila, men endte som nummer seks. Det er hennes beste resultat i verdenscupen.

– Det var gøy å gå fem mil, og det føltes ikke så langt som jeg trodde. Jeg håper det blir flere femmiler fremover, sa Bergane

Tiril Udnes Weng endte på sjuendeplass og leder verdenscupen sammenlagt når det gjenstår seks individuelle renn av sesongen.

Tirsdag er det sprint i Drammen, og der er Nes-løperen seierskandidat. Nærmest i sammendraget jakter Diggins. Amerikaneren kortet ned avstanden søndag etter å ha tatt flere bonuspoeng.

Bergane-angrep

Bergane stakk tidlig i løpet allerede på den første runden, men angrepet ble tidlig slukket av feltet.

Deretter lå feltet samlet lenge, men Bergane fortsatte å prøve seg. Hovedfeltet med Diggins i front ga imidlertid ikke Konnerud-løperen meterne hun ønsket seg.

Anne Kjersti Kalvå og Ingvild Flugstad Østberg gikk ikke femmila som følge av sykdom etter VM.

Rennet gikk også uten de svenske stjernene Ebba Andersson og Frida Karlsson, som begge droppet rennet grunnet sykdom. 12 av de 32 kvinnene til start søndag var norske.

Simen Hegstad Krüger vant herrenes femmil lørdag.