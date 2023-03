Kristoffersen på 3.-plass før finaleomgangen i Kranjska Gora – Odermatt i tet

Henrik Kristoffersen kjemper for nok en pallplass i Kranjska Gora. Foto: Giovanni Pizzato / AP / NTB

NTB

Marco Odermatt styrer mot sin ellevte seier for sesongen i storslalåmrennet i Kranjska Gora. To nordmenn er også i tetkampen før 2. omgang.

Henrik Kristoffersen kjørte solid fra startnummer to i den slovenske bakken, men kom i mål 0,19 sekund bak franskmannen Alexis Pinturault, som hadde åpnet rennet.

Senere kjørte verdenscupleder Odermatt enda fortere. Han ligger 28 hundredels sekund foran Pinturault, mens Kristoffersen holder 3.-plassen. Han matchet den sveitsiske lederen på toppen, men tapte tid i siste halvdel av traseen.

– Jeg surrer over der slalåmstarten går. Jeg taper kanskje ikke så mye tid der, men legger igjen masse fart. Det gikk treigt, og jeg kjente at farten bare «blæææ» over kanten der, sa Kristoffersen til Viaplay.

– Det er de to-tre tidelene igjen og ikke helt flyten. Jeg må bare fortsette og fortsette, og til slutt løsner det forhåpentligvis, la han til.

På 4.-plass ligger Lucas Braathen. Han er 82 hundredeler bak lederen og kan ha ambisjoner om å klatre opp på seierspallen i finaleomgangen.

Rasmus Windingstad kom i mål 2,60 sekunder bak Odermatt og er nummer 12 idet 33 alpinister har kjørt. Leif Kristian Nestvold-Haugen (+4,55) ligger på 27.-plassen og har et lite håp om å få kjøre annen omgang.

Alexander Steen Olsen kjørte ut.