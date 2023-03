Hovland avsluttet godt i Florida – rett bak tetsjiktet

NTB

Viktor Hovland er fortsatt rett bak tetsjiktet i Players Championship etter å ha gått lørdagens runde i den prestisjetunge golfturneringen to slag under par.

Hovland falt på listene tidlig på runden etter bogey på fjerde og femte hull, men han spilte seg opp og gikk de ti siste hullene fire slag under par.

Det gjorde han ved hjelp av birdie på 9., 11., 12. og 15. hull.

– Starten var ikke veldig pen. Det var litt frustrerende, selvfølgelig. Jeg spilte egentlig OK golf, men det var en av dagene hvor jeg ikke hadde noe selvtillit på greenene, sa Hovland til Discovery.

– Den dårlige starten tok meg ut av seierskampen, men jeg er stolt av at jeg greide å komme tilbake.

Ikke langt bak

25-åringen fra Ekeberg i Oslo er på delt 14.-plass før den siste runden. Han vet at det ikke er mye som skiller til en meget god plassering. Han er åtte slag bak lederen, men opp til tredjeplass er det bare fire slag.

– Det er lettere å takle motgang når jeg føler at spillet er der. Jeg driver bra og slår jernene bra. Jeg trengte ikke å chippe så mye i dag, men det går også bedre, sa Hovland til Discovery og ytret ønske om at det er hans tur til å få til nærspillet søndag.

– Jeg får bruke litt tid på greenene før den siste runden.

Scheffler leder

Hovland er totalt seks slag under par etter serien 69-71-70.

Scottie Scheffler fra USA leder turneringen. Han er 14 slag under par og to foran australske Minwoo Lee. De var likt før siste hull lørdag, men der ble det bogey på Lee, birdie for Scheffler.

Turneringen i Florida er den største turneringen på PGA-kalenderen etter de fire såkalte majorturneringene.