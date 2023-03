Stjerner trekker seg fra BBC-program etter at Lineker ble fjernet: – Solidaritet

Gary Lineker fjernes som programleder for BBC midlertidig. Foto: James Manning / PA via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Fotballegendene Ian Wright og Alan Shearer vil ikke delta på lørdagens «Match of the Day»-sending hos BBC etter at Gary Lineker ble fjernet som programleder.