RBK-profilen Vecchia solgt til svensk fotball

NTB

Rosenborgs Stefano Vecchia er klar for Malmö. 28-åringen forlater trønderne to år før kontrakten opprinnelig gikk ut.

Rosenborg opplyser om overgangen fredag.

Den tidligere Brommapojkarna- og Sirius-spilleren kom til Rosenborg i januar 2021. Siden den gang har det blitt 40 kamper for de hvitkledde trønderne. I Eliteserien står han med ni scoringer på 16 kamper.

Sportslig leder Mikael Dorsin sier at spilleren selv ønsket overgangen tilbake til svensk fotball. Klubben har avslått flere bud på Vecchia tidligere, uten at de ønsket å selge.

– Stefano hadde et ønske om at vi skulle bli enige med Malmö. Hvis man legger til at vi har flere unge, fremadstormende spillere som trenger spilletid og at økonomien i overgangen er akseptabel, ble helhetsvurderingen at vi kunne selge, sier sportslig leder Mikael Dorsin.

Svensken kom til RBK på fri transfer, og ifølge Nettavisen og Adresseavisen ligger overgangssummen på omkring ti millioner kroner.

Rosenborg serieåpner mot Viking om en måned.