Barcelona siktet for korrupsjon i forbindelse med dommerutbetalinger

Barcelona er siktet av spansk påtalemyndighet for å ha betalt den dommer. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Spansk påtalemyndighet har siktet storklubben Barcelona for korrupsjon etter at klubben skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.