Mikaela Shiffrin tangerte Stenmarks rekord – tok sin 86. verdenscupseier i alpint

NTB

Mikaela Shiffrin (27) ble historisk da hun fredag vant sin 86. verdenscupseier i karrieren. Det er like mange som den svenske legenden Ingemar Stenmark.

Amerikaneren vant sitt første verdenscuprenn i nettopp Åre i desember 2012. Over ti år og 84 verdenscupseirer senere var hun tilbake og havnet på det mye omtalte tallet 86 samme sted, 34 år etter at Stenmark satte det som ble omtalt som en «umulig» rekord.

Shiffrin sto igjen alene på toppen i finaleomgangen i storslalåmrennet og forsvarte ledelsen, som hun har gjort så mange ganger før.

Federica Brignone og svenske Sara Hector havnet på plassene bak Shiffrin, som tok sin 12. verdenscupseier for sesongen. Halvparten av dem har kommet i storslalåm. Hun har allerede sikret seg sammenlagtseieren i verdenscupen for femte gang, og fredag ble det også klart at storslalåmcupen går til den suverene skikjøreren.

Lørdag er det slalåm i Åre, og Stenmarks rekord står for fall.

I likhet med Shiffrin dominerte Stenmark slalåm og storslalåm fra 1975 til han la opp i 1989. Shiffrin, som er kjæresten til Norges fartskonge Aleksander Aamodt Kilde, vant to gull og et sølv i VM tidligere i vinter.

Maria Therese Tviberg falt i det siste henget i den første omgangen i Åre. Den skadeforfulgte 28-åringen var forslått, men må sjekkes grundigere før man kan fastslå skadeomfanget.

Mina Fürst Holtmann kjørte også ut. Marte Monsen ble nummer 31 og var tre tideler unna en finaleomgang.

Sesongen avsluttes i Soldeu i Andorra i neste uke.