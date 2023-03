Frustrert Ronaldo stormet av banen etter tap – sparket flasker

NTB

Cristiano Ronaldo stormet inn i spillertunnelen mens han sparket flere vannflasker etter at Al-Nassr røk 0–1 for Al-Ittihad i den saudiarabiske ligaen torsdag.

38 år gamle Ronaldo gikk målløs av banen for andre kamp på rad. Han var riktignok svært nær å utligne med et knallhardt skudd i overtiden, men Al-Ittihad-keeper Marcelo Grohe avverget baklengs med en solid inngripen.

Brasilianske Romarinho ble matchvinner med sin scoring ti minutter før full tid.

Med tapet mistet Ronaldo og lagkameratene tabelltoppen i den saudiarabiske ligaen til nettopp Al-Ittihad. Portugiseren skal ha fått hard medfart av den nye serielederens fans gjennom hele kampen.

Al-Ittihad-supporterne skal blant annet i lengre perioder ha sunget Lionel Messis navn.

Ronaldo klappet til Al-Nassr-fansen før han forlot banen.

«Skuffet over resultatet, men vi holder fokus på sesongen vår og kampene fremover. Takk til Al-Nassr-fansen for støtten, vi vet at vi kan stole på dere!» sier portugiseren på Twitter etter kampen.