Hovland hentet seg inn mot slutten i Florida

NTB

Viktor Hovland fikk ikke noen drømmestart på PGA-turneringen Players Championship i Florida. Men flere birdies mot slutten av runden reddet litt av dagen.

Den norske golfstjernen fikk en drømmestart med birdie på det første hullet og fikk par på de to neste. 25-åringen fulgte dessverre opp med rundens første bogey på hull fire.

Han slo tilbake med en birdie på hull seks, før han røk på to nye bogeyer på hull ni og 13. Selv etter en birdie og opphenting til par på hull 15 var han nede på 45. plass.

Men birdier også på de neste tre av de fire neste hullene gjorde sitt til at han kunne avrunde dagen tre slag under par – på en delt 12. plass. Alle spillerne rakk imidlertid ikke å fullføre første runde torsdag, så stillingen kan endre seg noe.

Amerikanske Chad Ramey leder turneringen, åtte slag under par. Så følger landsmannen Collin Morikawa, sju slag under par.

Hayden Buckley var likevel kanskje den som fikk mest oppmerksomhet, med hole- in-one på hull 17, som et par 3-hull. To bogeyer og to dobbelbogyer gjorde imidlertid sitt til at han ligger på 72. plass, ett slag over par.

I fjor ledet Hovland en kort stund Players Championship etter strålende spill, men en trøblete avslutning gjorde at han til slutt endte på en delt 9. plass. Australske Cameron Smith vant på 13 slag under par.

Turneringen i Florida er den største turneringen på PGA-kalenderen etter de fire såkalte majorturneringene The Masters, PGA Championship, U.S. Open og The Open.