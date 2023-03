Christiansen sikret sammenlagtseier i normalcupen

NTB

Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen ligger på 3.-plass i Östersund og vil med det resultatet vinne normaldistansecupen.

Rennet pågår fortsatt, men de antatt beste har kommet i mål.

Geilo-gutten endte 1.09 minutter bak tyske Benedikt Doll, som leder verdenscuprennet. Italienske Tommaso Giacomel innehar 2.-plassen.

– Jeg synes jeg gjorde et kjempebra renn. Et renn som egentlig var godt nok til å kjempe om seieren, men så dro Doll fram et superløp av den tyske hatten og skøyt 20 treff. Og så kom Giacomel og skjøv meg ned, sa Christiansen til NRK.

Christiansen åpnet bra med fullt hus på første liggende skyting, før han røk på én bom på hans første stående. 30-åringen fulgte opp med to fulle hus på de to siste skytingene, men måtte likevel gå inn til 3.-plass i mål.

Christiansen vinner likevel normaldistansecupen etter at han sanket 60 poeng med torsdagens pallplass. Det er første gang han vinner en sammenlagtcup i verdenscupen i sin karriere.

– Det var det eneste som sto i fokus i dag. Jeg skjønte jo at det kunne være forskjellen på kule eller ikke på det siste skuddet der. Det var veldig deilig å sette den når det gjaldt som mest, sa han.

Det var en B-preget norsk tropp som stilte til start i Östersund. Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid og Tarjei Bø har alle testet positivt korona og måtte stå over rennet i Sverige.

Det gjorde at Endre Strømsheim, Vebjørn Sørum og Aleksander Fjeld Andersen fikk muligheten til å vise seg fram på det øverste nivået.

Andersen grep muligheten med begge hender og ligger som nest beste norske på en oppløftende 10.-plass. Johannes Dale følger på plassen bak, mens Strømsheim og Sørum ligger som nummer 16 og 40.