Ernst Lersveen avsluttet TV 2-karrieren uten å ta farvel

Den mangeårige TV 2-profilen erkjenner at han er klønete på avskjeder.

Sist søndag avsluttet Ernst Lersveen (70) en lang TV 2-karriere. Sportsjournalisten, som tidligere også har jobbet i NRK,

TV 2-karrieren ble avsluttet med herrenes femmil i ski-VM i slovenske Planica.

Men noen ordentlig avskjed ble det ikke. Overfor TV 2 forteller Lersveen at han har fått mange hyggelige meldinger fra utøvere og kolleger, men erkjenner at han er klønete på avskjeder.

– Jeg skrev noen avskjedsord internt i TV 2, og der ba jeg om at sørgehøytideligheten ble avsluttet nå. Jeg har ikke vært noe viktigere eller mindre viktig, enn andre i TV 2. Det har vært et kjempelag. Men nå er livsåren kuttet, og da kjenner jeg på at jeg bare hadde begynt å grine ved å møte folk igjen – og det orker jeg ikke, forteller Lersveen til TV 2.

Åpen for hva som helst

Grunnen til at 70-åringen nå slutter, er at TV 2s aldersregler setter en stopper for ham. Lersveen sier han respekterer det, men han skulle gjerne ha fortsatt i jobben lenger.

Det er ikke avklart hva han skal gjøre fremover. I et intervju med NTB forrige uke, sa Lersveen at han er åpen for å jobbe med hva som helst.

Lersveen har vært ansatt i TV 2 i 28 år.

– Elsker å jobbe

Der har Lersveen vært med på mye av det aller beste i norsk idrett: Tiden med Egil «Drillo» Olsen, den norske eksporten av fotballspillere til Premier League på 1990-tallet, langrennsoppturen med Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Thomas Alsgaard, så kom Petter Northug, Marit Bjørgen og Therese Johaug inn i bildet.

– Jeg har opplevd alt på nært hold, som alle som driver med sportsjournalistikk bare kan drømme om. Jeg har ingen rangering på det. Det har vært mye moro. Også har jeg vært heldig, både i NRK og TV 2, for at jeg har fått jobbe mye. Jeg elsker å jobbe, og synes det fortsatt er gøy, men jeg er ikke bitter på TV 2 for at det er slutt, sier Lersveen til TV 2.