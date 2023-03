Crouch hardt ut mot gamleklubben: – Hva er vitsen med topp fire?

NTB

Tidligere Tottenham-spiss Peter Crouch er ikke nådig i sin dom over klubben etter Champions League-exiten mot Milan i åttedelsfinalen.

Med 0-0 i regnet i London ble Brahim Díaz' scoring i den første kampen ble avgjørende. Tottenham står uten scoring i sine tre siste kamper og er igjen ute av kampen om å vinne et trofé denne sesongen.

London-klubben er på 4.-plass i Premier League, som gir spill i mesterligaen neste sesong. Det jubler ikke Crouch for.

– Hva er vitsen med å bli topp fire hvis man skal prestere som dette i Champions League? Jeg forstår at det er økonomiske aspekter ved det, sa Crouch på BT Sport, ifølge BBC.

– Fansen vil se en FA-cup-triumf eller ligacupseier – et trofé. Det har gått så lang tid. Så spiller man mot et svekket lag i FA-cupen, og grunnen til at du hviler spillere, er på grunn av Premier League-kampen, og så taper du den, og så er du ute av mesterligaen sa den tidligere angriperen.

Tottenham røk 0-1 for Sheffield United i FA-cupen for en uke siden.

I den første kampen i Milano var det et svekket Spurs-lag som møtte opp. Denne gangen var Eric Dier ute med karantene etter sitt tredje gule kort sist, men ellers var det et toppet mannskap som skuffet sine fans i den engelske hovedstaden.

Milan var sist i kvartfinalen i mesterligaen i 2012. Da ble det exit mot Barcelona for den italienske storklubben som har gått til topps i mesterligaen sju ganger.

– Vi visste det ville bli tøft, men vi klarte det. Jeg ba spillerne om å vise karakter. Vi ga aldri opp og fortjener å gå videre, sa Milan-trener Stefano Pioli.

Returkampen i London startet ti minutter forsinket etter at det var full stans i trafikken utenfor stadion.

Harry Kane var nære på overtid, men Mike Maignan reddet mesterlig. Milan og Divock Origi kontret, men avslutningen gikk i stolpen. Det ble hektiske sluttminutter, men det holdt helt inn for de italienske gjestene.

– Følte litt press

Messias junior hadde den største sjansen i 1. omgang etter 18 minutter da han ble spilt igjennom etter et frispark av Olivier Giroud, men avslutningen gikk svakt utenfor.

Det ble ingen stor 1. omgang, og lagene ble buet av banen inn til pause. Hjemmelaget hadde bare noen halvsjanser.

– Vi følte litt press. Jeg tror de må spille regelmessig slike type kamper for å forbedre seg, sa Tottenham-manager Antonio Conte.

Tottenham gikk ut og risikerte mer i 2. omgang, men det var Diaz som var nær ved å sende Milan i ledelsen seks minutter etter pause på en kontring. Milan-spissen var litt heldig som kom seg fri inne i feltet og fikk skutt, men Fraser Forster vartet opp med en mesterlig beinparade.

Røde Romero

Son Heung-min og Kane fikk utrettet svært lite i Milan-feltet. Danske Pierre-Emile Højbjerg var nær scoring for Spurs, men Maignan sto i veien.

Med et snaut kvarter igjen ble Tottenham-stopperen Cristian Romero tildelt sitt annet gule kort etter en tøff takling mot Milan-kaptein Theo Hernández.

Kanes heading var en svært god sjanse, og nærmere kom ikke de hvitkledde, som fullfører sin 15. strake sesong uten et trofé.