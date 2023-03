Ny PSG-nedtur i CL: – Bayern München soleklar kandidat til å vinne hele turneringen

NTB

Paris Saint-Germain må igjen se langt etter mesterligatrofeet. Eric Choupo-Moting og Serge Gnabry sørget for 2-0 og 3-0 sammenlagt i åttedelsfinalen.

Langtidsskadde Neymar manglet for PSG, men det stjernespekkede oppgjøret og kvaliteten som ble vist på banen, gjorde det vanskelig å tro at det kun var en kvartfinale som var på spill.

Det ble en kamp der to store blemmer i eget felt fra hvert av lagene ble utslagsgivende. Først rotet Yann Sommer bort ballen, men Vitinha bommet. I annen omgang var det PSG som ikke maktet å spille seg ut, og da var tyskerne nådeløse.

Thomas Müller fant Leon Goretzka, som var iskald og spilte videre til Choupo-Moting som satte inn 1-0.

Fem minutter før slutt byttet Bayern München inn Serge Gnabry og João Cancelo. Like før det hadde Sadio Mané kommet inn.

– For en bredde de har! utbrøt TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.

– Nå seiler Bayern München opp som en soleklar kandidat til å vinne hele turneringen når man ser hvor mange spillere de har som holder høy, høy, klasse, sa han.

Gamle kjente ble avgjørende

I det første oppgjøret var det tidligere PSG-spiller Kingsley Coman som sørget for 1-0. Onsdag var det Choupo-Moting, som nettet to ganger i begge kvartfinalene for to år siden.

PSG har allerede tapt seks kamper i 2023. Det er flere enn de noterte seg for i hele 2022 hvor det ble fire nederlag.

Det var få sjanser, tett, noe nervøst og jevnt i den første omgangen. Men det var ett unntak da Bayern-målvakt Sommer mistet ballen i eget reir da han prøvde å drible av to spillere. Vitinha plukket opp og avsluttet raskt mot det tomme buret, men Matthijs de Ligt reddet mesterlig på streken.

Messi var frampå ved én anledning, men ble hindret av et oppofrende Bayern-forsvar.

Jamal Musiala testet Gianluigi Donnarumma etter en halvtime, men det var ikke den største prøven for italieneren som reddet greit fra spiss vinkel.

Ramos nære

Choupo-Moting stusset inn 1–0 tidlig i andre omgang, men scoringen ble annullert fordi Thomas Müller strakte seg så lang han var etter ballen og forstyrret keeper.

Senere fikk han målet sitt, og PSG prøvde det de var gode for på tampen for å komme seg tilbake i duellen. Sergio Ramos var nære på en corner, men Sommer sto i veien og sørget for en forlenget vår i Europas ypperste fotballselskap for Bayern München.

Innbytter Gnabry fastsatte resultatet til 2-0 like før overtiden på det som ble en mørk kveld for Kylian Mbappé og co.

PSG ga opp på tampen, og Mané satte inn 3-0, men det ble annullert for offside.