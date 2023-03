Christian Eriksen krever erstatning fra spillselskap: – Kan skape uheldige koblinger

Christian Eriksen har saksøkt spillselskapet Bet365. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

NTB

Manchester United-stjernen Christian Eriksen krever over to millioner kroner fra spillselskapet Bet365 for bildebruk i oppslag i sosiale medier.