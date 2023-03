Iversen går ikke i Kollen – se hele uttaket her

NTB

Emil Iversen går ikke lørdagens femmil i Holmenkollen. Norges Skiforbund har fylt kvoten med tolv løpere for kvinner og menn til helgens verdenscuprenn.

Iversen ble nummer 13 under 50-kilometeren i ski-VM i Planica sist helg. 31-åringen har slitt denne sesongen har og antydet i Planica at han ikke skulle til Holmenkollen.

Heller ikke Sjur Røthe er med i uttaket. Røthe skulle gå femmila i VM, men ble syk like før rennet og sto over

For kvinnene er Heidi Weng tilbake. Hun reiste hjem uten å ha konkurrert.

– Jeg hadde gledet meg til VM, men jeg kjenner det ikke fungerer slik det skal, så jeg reiser hjem og ønsker alle jentene og gutta lykke til, sa Weng.

Det er tolv utøvere per distanse. Begge listene inneholder to U23-løpere. For første gang skal også kvinnene gå 50 kilometer. Begge distansene i helgen er fellesstart.

Troppen:

Menn 50 km fri teknikk lørdag 11. mars:

Harald Østberg Amundsen (Asker), Iver Tildheim Andersen (Rustad, U23), Thomas Bucher-Johannessen (Fossum), Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Moseby (Kjelsås), Martin Kirkeberg Mørk (Drammen, U23), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Mattis Stenshagen (Follebu), Didrik Tønseth (Byåsen).

Kvinner 50 km fri teknikk søndag 12. mars:

Margrethe Bergane (Konnerud, U23), Kristin Austgulen Fosnæs (Fossum, U23), Ragnhild Gløersen Haga (Åsen), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Nora Sanness (Kjelsås), Marte Skaanes (Strindheim), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Maren Wangensteen (Øystre Slidre), Heidi Weng (BUL), Tiril Udnes Weng (Nes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik).